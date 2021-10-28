Гармаш: В ОРДЛО говорили, что у них “достаточно сил и средств, чтобы управиться с Bayraktar”, а сейчас истерят. Видимо, РФ еще не подвезла “силы и средства”

Краткие итоги вчерашней ТКГ.

Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА Bayraktar. Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники “Орлан-10” давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе нет. ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибло двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили Bayraktar, который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них “достаточно сил и средств, чтоб с Bayraktar управиться”. Видимо, эти “силы и средства” еще не довезли из московского военторга…

Естественно, обсуждалась и ситуация вокруг СММ ОБСЕ, члены которой были заблокированы в Донецке и Горловке. Глава миссии посол Чевик назвал издевательством “целенаправленное влияние этой хорошо организованной акции”, когда уровень шума, воздействию которого подвергались члены СММ, “был выше 100 дцб”. Возглавлявший украинскую делегацию Александр Мережко квалифицировал это как преступление, которое совершено против лиц с дипломатическим статусом, и потребовал от РФ установить, кто контролировал людей, подозреваемых в этом преступлении. Поскольку РФ отказалась обсуждать этот вопрос, он будет вынесен Украиной на Совет ОБСЕ.

Приятно отметить, что, несмотря на беспрецедентную акцию давления на СММ в ОРДО, позиция нынешней команды ОБСЕ в ТКГ менее объективной и более пророссийской не стала. По крайней мере, на сегодняшнем заседании, признаков этого не было.

Еще одна тема, которая больше всего интересовала российскую сторону (гораздо больше, чем открытие КПВВ, пенсии, освобождение удерживаемых и так далее) – это судьба задержанного нами в Золотом гражданина России Косяка. Интересно, что глава российской делегации Грызлов сначала вообще отказался обсуждать этот вопрос, а уже потом, сменивший его Кульмухаметов поинтересовался, когда российский консул получит к нему доступ. При этом он почему-то требовал передать Косяка “Луганску”. Мы спрашивали: “Если консульский доступ – значит, вы признаете, что он гражданин России. Но почему тогда передать его нужно Луганску – это же даже с позиции России – территория Украины?”. Внятных ответов мы так и не получили.

Однозначно можно сказать, что Косяк будет сидеть, пока украинский суд не примет в отношении него правовое решение. Потом, если Россия запросит выдачи своего гражданина, мы сможем рассмотреть вопрос его обмена на наших заключенных, удерживаемых в РФ или ОРДЛО.

Кстати, интересный момент: нас все время обвиняют в нарушении каких-то гарантий. Да, гарантии на проведение определенных работ в так называемой “серой зоне” действительно давались, но “Луганскавтодору”! Косяк является сотрудником “Луганскавтодора”? Вопрос – риторический.

Теперь об обмене. Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только “в лице Медведчука”. Украина в лице кума Путина – это интересный образ… Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах.

На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений “Нормандской четверки” об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтобы заблокировать работу подгруппы. Кстати, мы спросили Кульмухаметова, как РФ относится к идее передачи Украине трех человек, но, к сожалению, не услышали позитивного ответа. Фактически, именно российская сторона заблокировала обсуждение этого вопроса. Ведь если бы с такой инициативой официально выступила страна – член ТКГ, сторона конфликта – нам бы пришлось его обсуждать…

Ну и по-прежнему, мы так и не получили ответа от российской стороны, какие именно документы она подразумевает под термином “Минские соглашения”. ТКГ поручила политической рабочей группе разработать план действий в соответствии с Минскими соглашениями, но Россия, как уж на сковороде, вертится, однако не сознается, что именно она считает Минскими соглашениями. Александру Мережко пришлось адресовать этот вопрос спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ Микко Киннунену. Ждем разъяснений от него. Иначе как можно что-то разработать в соответствии с Минскими соглашениями, если мы не знаем, что члены ТКГ вкладывают в это понятие…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—