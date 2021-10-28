 

Арахамия объяснил, почему перепутал ДиКаприо и Сковороду: В школьном аттестате стоит “не изучал” в разделе “украинская литература”

28.10.2021, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В интервью каналу “Украина 24”, вышедшем 25 октября, Арахамия не смог назвать автора выражения “Мир ловил меня, но не поймал”. “Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, “Поймай меня, если сможешь”, – сказал политик. 

Влащенко пояснила, что спросила Арахамию об этой фразе, так как он “по жизненной удаче ложится в этот образ”. 

“Ну, теперь, когда все высказались (даже те, кто вовсе никогда не читал Сковороду) – скажу два слова и я. Не вижу ничего ужасного в том, что Давид Арахамия не знал, что фраза принадлежит Сковороде… Большинство из вас когда в последний раз читали хоть по одной книге в месяц? То-то же. Арахамия – айтишник. И этим все сказано”, – написала телеведущая.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2401331830003192

Сам Арахамия пояснил, что “в школьном аттестате стоит “не изучал” в разделе “украинская литература” в то время”.

По словам Арахамии, по другим предметам у него были “пятерки”, золотая медаль в школе и красный диплом в университете.

Политик добавил, что его пригласили в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды, которое будут отмечать в 2022 году. “В следующий раз не ошибусь”, – пообещал он. 

Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook

Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook

Арахамия – гражданин Украины с 2015 года. Он родился в 1979 году в Сочи, потом с родителями жил в Грузии, в 1992 году переехал в Украину. Как он сам рассказывал журналу NikLife, заканчивал школу №36 в Николаеве, по его словам, посещал ее с 8-го класса. 

Контекст:

Сковорода – украинский философ, богослов, поэт и педагог. Он жил в ХVIII веке, похоронен в Харьковской области. Как известно, фраза “Міръ ловилъ меня, но не поймалъ” по просьбе самого Сковороды высечена на камне на его могиле. Эта эпитафия – одна из самых известных цитат философа. 

Творчество Сковороды на уроках украинской литературы, согласно программе от 2017 года, изучают в 9 классе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Такого шоу мы больше не увидим – NI назвал 5 причин, почему мир будет скучать по Трампу

21.06 / Водитель фуры врезался в подземный переход в Москве

10.03 / Почти 2 тысячи погибших от COVID-19 за сутки — в Бразилии новый антирекорд

21.07 / На авиасалоне МАКС впервые представили новый самолет короткого взлета и посадки

24.08 / Помпео: США будут поддерживать военное преимущество Израиля

26.05 / Лукашенко предложил, чтобы Байден и Путин обсудили Беларусь в Минске

31.08 / Проблемы с запуском спутников «Ресурс-П» объяснили отсутствием комплектующих

09.06 / Дочь Мерил Стрип тайно обручилась с британским музыкантом

30.05 / В Черкасской области обнаружили более 200 боеприпасов времен Второй мировой войны

03.07 / В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика