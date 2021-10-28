Арахамия объяснил, почему перепутал ДиКаприо и Сковороду: В школьном аттестате стоит “не изучал” в разделе “украинская литература”

В интервью каналу “Украина 24”, вышедшем 25 октября, Арахамия не смог назвать автора выражения “Мир ловил меня, но не поймал”. “Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, “Поймай меня, если сможешь”, – сказал политик.

Влащенко пояснила, что спросила Арахамию об этой фразе, так как он “по жизненной удаче ложится в этот образ”.

“Ну, теперь, когда все высказались (даже те, кто вовсе никогда не читал Сковороду) – скажу два слова и я. Не вижу ничего ужасного в том, что Давид Арахамия не знал, что фраза принадлежит Сковороде… Большинство из вас когда в последний раз читали хоть по одной книге в месяц? То-то же. Арахамия – айтишник. И этим все сказано”, – написала телеведущая.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2401331830003192

Сам Арахамия пояснил, что “в школьном аттестате стоит “не изучал” в разделе “украинская литература” в то время”.

По словам Арахамии, по другим предметам у него были “пятерки”, золотая медаль в школе и красный диплом в университете.

Политик добавил, что его пригласили в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды, которое будут отмечать в 2022 году. “В следующий раз не ошибусь”, – пообещал он.

Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook

Скриншот: Наташа Влащенко / Facebook

Арахамия – гражданин Украины с 2015 года. Он родился в 1979 году в Сочи, потом с родителями жил в Грузии, в 1992 году переехал в Украину. Как он сам рассказывал журналу NikLife, заканчивал школу №36 в Николаеве, по его словам, посещал ее с 8-го класса.

Контекст:

Сковорода – украинский философ, богослов, поэт и педагог. Он жил в ХVIII веке, похоронен в Харьковской области. Как известно, фраза “Міръ ловилъ меня, но не поймалъ” по просьбе самого Сковороды высечена на камне на его могиле. Эта эпитафия – одна из самых известных цитат философа.

Творчество Сковороды на уроках украинской литературы, согласно программе от 2017 года, изучают в 9 классе.

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