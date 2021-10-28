 

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября

28.10.2021, 12:18, Разное
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Последний месяц осени в этом году позволит приманить в свою жизнь деньги и финансовое благополучие. Чтобы трансформировать свое мышление и привлечь богатство помогут практики, которые нужно выполнять в денежные дни: 12-15, 22-24, 28-30 ноября.

По мнению астролога Людмилы Митрохиной, кошелек человека является отражением его эмоционального состояния. Проще всего отношения с деньгами складываются у тех, кто живет в гармонии со своими эмоциями. А нервным людям, которые часто подвергаются стрессу, сложно управлять финансами. Поэтому на пути к богатству прежде всего необходимо устранить все блоки.

Выполняйте утреннюю практику

Встречайте каждый новый день фразой о том, что деньги приходят к вам и любят вас – говорить это стоит в спокойном состоянии. Чтобы покончить со своими страхами, выпишите все пункты, пугающие вас в богатстве, на листке бумаги. Например, вы можете бояться стать заносчивым или потерять друзей. Затем сожгите исписанный лист, проговаривая вслух: “Я становлюсь свободнее. Я открываюсь потоку изобилия”.

Купите новый кошелек

По мнению астрологов, новый кошелек намного лучше притягивает финансы. Поэтому обзавестись новой вещицей не помешает даже в том случае, если ваш старый выглядит еще вполне прилично.

Почувствуйте запах денег

Чтобы выполнить эту практику на открытие денежных потоков, необходимо взять несколько крупных купюр, потереть их руками и понюхать ладони, когда они почувствуют тепло. Этот ритуал может показаться забавным, однако результат не заставит себя ждать – вскоре после него вы получите небольшую сумму из какого-либо источника. Возможно, вам вернут долг или вручат премию.

По словам астролога Людмилы Митрохиной, в ноябре будет еще несколько дней, тесно связанных с финансами. Любые переговоры в этом месяце лучше совершать с 25 по 30 число, а начинать инвестировать можно с 12 по 23 ноября. При этом важные покупки ни в коем случае нельзя совершать с 6 по 17 ноября, а отдавать долги можно будет только с 22 по 28 число.



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