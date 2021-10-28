И кормят, и доят

Чей хлеб вкуснее: сына вице-премьера Хуснуллина или экс-губернатора Ткачева? Публикуем рейтинг собирателей земель русских.

Семьи политической элиты теперь получают не банки, месторождения, целые отрасли или золотые прииски. Многие занялись рискованным и не сверхдоходным бизнесом — землей.

С начала года в РФ беспрестанно дорожают продукты питания. За первое полугодие ценники на морковь выросли в два раза, картофель подорожал на 82,09%, капуста — на 67,62%. В сентябре началась лихорадка на рынке томатов: только с 21 по 27 сентября помидоры, по данным Росстата, выросли в цене на 10,1%, а за весь месяц стали дороже на 24,8%.

Министерство финансов 30 сентября о причинах роста цен высказалось оптимистично: связало происходящее с «ускоренным восстановлением деловой активности после пандемии коронавируса». Правда, пандемия еще не закончилась и даже, напротив, — набирает обороты, а циркулирующие разговоры о новом локдауне могут только способствовать подорожанию еды.

Как бы то ни было, не для всех россиян рост цен — явление неприятное. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил: «Если хочешь, вкалывая, надежно потерять деньги — займись сельским хозяйством». Представители отечественной политической элиты не могли не заметить, что сегодня этот афоризм стремительно теряет актуальность, и даже морковь становится золотом.

«Новая газета» рассказывает о семьях российских чиновников, окучивающих поля Родины. Многие из них «спустились на землю» совсем недавно.

Часть 1. Альберт Хуснуллин и его пашня

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО «ХК «Чистополье». Дата регистрации: 16 декабря 2020 года. Регион: Татарстан. Площадь угодий: до 60 000 гектаров. Что выращивает и производит: пшеницу, рожь, кукурузу, рапс, коровье молоко. Владелец: Альберт Хуснуллин, 25 лет. Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Родные края

Сабантуй в небольшом городе Чистополь, в 126 километрах от Казани, в этом году встречали с размахом. Устраивали скачки, танцы, соревнования, развернули русскую, татарскую, чувашскую, кряшеновскую, мордовскую кухни. На торжествах не экономили — гости на «праздник плуга» приехали особые: зампред госсовета Татарстана Марат Ахметов, первый замминистра сельского хозяйства республики Наиля Залакова, а главное — проживший всю свою юность в Чистополе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Зампред российского правительства в зеленой татарской тюбетейке участие в празднике принимал активнейшее: болел на скачках, забивал кувалдой гвозди, а в конце выступил перед земляками с речью.

Появление столь высокопоставленного чиновника на «празднике плуга» можно было бы назвать неожиданным, если б не одна деталь. По информации «Новой газеты»,

сын вице-премьера Альберт прямо сейчас создает в Чистопольском, Аксубаевском и Новошешминском районах агрохолдинг, площадь земель которого уже может составлять больше 60 000 гектаров.

То есть Марат Хуснуллин, и раньше заявлявший о своей любви к сельскому хозяйству, приехал не просто в свой город — он приехал к «семейным угодьям».

Высокий старт

25-летний Альберт сельским хозяйством раньше не занимался. «В поля» он пришел из арендного бизнеса: принадлежащая ему компания «Кларус» с 2018 года сдает офис на улице Михаила Миля в Казани. В том числе — государственным организациям.

Марат Хуснуллин. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Холдинговую компанию «Чистополье» Хуснуллин-младший зарегистрировал всего десять месяцев назад — 16 декабря 2020-го. Но отсутствие опыта работы в сельском хозяйстве не помешало ему меньше чем за год аккумулировать вокруг себя восемь предприятий, выращивающих зерновые, кукурузу и рапс, производящих коровье молоко, занимающихся хранением ржи и пшеницы, консультированием в области сельского хозяйства и, разумеется, торговлей сельхозпродукцией.

По словам собеседников «Новой», знакомых с историей создания холдинга, почву для «Чистополья» начали готовить задолго до его юридической регистрации.

В июне 2019 года в Чистополе на улице Дорожной, на самой окраине города, была зарегистрирована агрофирма «Чистопольская». Формально, по ЕГРЮЛ, с Хуснуллиными она не связана, но в соцсетях холдинга говорится, что она входит в его структуру. Кроме того, в сентябре прошлого года Альберт выступал на совещании в министерстве сельского хозяйства Татарстана в качестве инвестора агрофирмы.

Согласно информации из социальных сетей самого холдинга, агрофирма «Чистопольская» уже сейчас владеет и управляет 60 000 гектаров земель. И продолжает умножать свои владения, публикуя в соцсетях объявления с предложениями о покупке и аренде участков.

«Чистопольская» специализируется на выращивании пшеницы, ржи, кукурузы, рапса и производстве коровьего молока. Стоимость аккумулированного компанией земельного банка к настоящему моменту, исходя из предложений на рынке, может превышать 11 млрд рублей.

Агрофирма, по словам министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова, инвестировала в приобретение техники и развитие растениеводства 1,7 млрд рублей — это на 150 млн рублей больше годового бюджета Чистополя.

Кроме земли и новой техники у агрохолдинга «Чистополье», согласно корпоративному Instagram, есть три элеватора объемом единовременного хранения 110 000, 40 000 и 30 000 тонн. Два из них достались агрохолдингу Альберта Хуснуллина в результате банкротства ОАО «ВАМИН Татарстан», которое до 2017 года контролировал бывший сенатор Вагиз Мингазов.

По словам источников «Новой газеты», Альберт Хуснуллин занимается сельскохозяйственным бизнесом лично. Он регулярно приезжает в Чистополь из Казани. Один из собеседников отметил, что поля пшеницы и кукурузы логически замыкают «экосистему», которую семья вице-премьера создавала в Чистополе с 2009 года:

— У Альберта есть компания «Камский берег», ранее принадлежавшая его маме Лилии Харисовой. У «Камского берега» здесь же, на противоположном берегу Камы, есть охотничьи угодья с лисами, зайцами и бобрами. Здесь же есть дома для отдыха, принадлежащие людям Хуснуллина. То есть в общем владения выглядят так: база отдыха, рядом с ней — охотугодье, а вокруг — распаханные поля.

За 2020 год совокупная выручка компаний, связанных с агрохолдингом Альберта Хуснуллина, составила 2,3 млрд рублей (по данным «Контур.Фокус»). И перспективы развития — отличные. В начале года холдинг купил элеватор в Казани, на улице Волкова, 12, — в непосредственной близости от грузового причала. Это удобно для транспортировки зерна по Волге и Волго-Донскому каналу к портам Черного моря. И здесь важно отметить, что сестра Альберта Хуснуллина Алина замужем за Евгением Киреевым, отец которого является гендиректором «Новороссийского морского торгового порта».

Покупая хлеб, кукурузу и молоко, каждый россиянин может поддержать бизнес начинающего агрария, сына вице-премьера.

«Чистополье». Фото: инстаграм

Не владеть, а консультировать

Сам Альберт Хуснуллин к успехам в сельском хозяйстве относится скромно. На запрос «Новой газеты» в холдинг «Чистополье» пришел ответ за подписью генерального директора Гумера Закирова. Он сообщил, что холдинг владеет лишь тремя сельскохозяйственными компаниями, а остальные пять — в том числе агрофирму «Чистопольскую» — только консультирует.

«AO «XK «Чистополье» не «объединяет» указанные в Вашем запросе юридические лица — наша компания не является ни единоличным исполнительным органом, ни учредителем указанных организаций. При этом само AO «XK «Чистополье» не является сельхозтоваропроизводителем, у нас нет в собственности или в аренде ни земли, ни сельхозтехники. AO «XK «Чистополье» занимается консультированием сельхозтоваропроизводителей по вопросам правового характера, бухгалтерского и юридического сопровождения, автоматизации учета, цифровизации контроля за сельскохозяйственными операциями, организации управленческого учета и в прочих областях, по которым наблюдается дефицит компетентных специалистов в сельской местности. Для этого в нашем штате сформирована сильная команда из профессионалов с большим опытом работы в сельском хозяйстве — специалисты по растениеводству, современной технике, молочному животноводству, финансовому учету и т.д.».

Почему в таком случае в Минсельхозе Альберт Хуснуллин выступает в качестве инвестора агрофирмы «Чистопольской» и рассказывает о площади пашен компании, о планах по увеличению посадок зерновых и зернобобовых культур с 9816 до 11 846 гектаров, технических культур с 2973 до 3038 гектаров, — вопрос, оставшийся пока без официального ответа.

Часть 2. Дмитрий Бортников, выращивающий все

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: ООО «Русская аграрная компания». Дата регистрации: 7 июня 2021 года. Регион: Москва (место регистрации). Планируемая площадь угодий: 250 000 гектаров. Что выращивает и производит: (согласно ОКВЭД) зерновые, овощи, бахчевые, скот, коровье молоко. Совладелец: Дмитрий Бортников, 44 года. Племянник директора ФСБ.

С полигона — на прилавок

Еще один новичок на российском сельхозрынке — племянник директора ФСБ Александра Бортникова Дмитрий. Его «Русская аграрная компания» была зарегистрирована в июне этого года — на пятачке посевного сезона. Правда, с посевами Дмитрий Бортников и его компаньоны Натан Винер (сын Ирины Винер, жены миллиардера Алишера Усманова) и Эльмира Ираидова (экс-совладелец «Щелково Агрохим») решили не спешить, ограничившись пока лишь декларациями о намерениях.

Дмитрий Бортников

Согласно информации с сайта компании, ее владельцы собираются получить в собственность или управление земельный банк площадью до 250 000 гектаров. Для этого уже ведутся переговоры с властями российских регионов и Агентством по страхованию вкладов: «Русская аграрная компания» намерена выкупать земли из банкротной массы, а также — «у неэффективных собственников».

Выбор направлений сельскохозяйственной деятельности у компании огромен: от выращивания зерновых и риса до разведения крупного рогатого скота. На рынке пшеницы, ржи и в производстве молока Дмитрий Бортников и его компаньоны могут стать конкурентами Альберта Хуснуллина.

Помимо работы в полях, «Русская аграрная компания» собирается разрабатывать средства защиты посевов и контролировать качество ввозимой в Россию сельхозпродукции.

Правда, амбициозным планам может помешать уголовное дело, возбужденное в июле этого года из-за конфликта самого опытного агрария среди руководителей компании Эльмиры Ираидовой

с крупнейшим производителем средств защиты растений «Щелково Агрохимом». Владельцы «Щелково Агрохима», в котором она трудилась 20 лет, в том числе коммерческим директором, считают, что она пыталась продать третьим лицам 31% акций компании с нарушением установленных законом процедур. В настоящий момент неизвестно: возбуждено ли дело в отношении какого-то конкретного лица либо просто — «по факту».

По мнению экономиста Владислава Иноземцева, уголовное дело может сделать Ираидову не самым желанным партнером.

— Если «Русская аграрная компания» специально создавалась под Эльмиру Ираидову исходя из наличия у нее трети акций «Щелково Агрохим» и с целью паразитирования на разработках «Щелково Агрохим», а дата объявления о назначении Ираидовой в этой компании именно об этом и свидетельствует, — то если у нее не окажется акций, она превратится в балласт. Если исходить из этого, то будущее и перспективы развития «Русской аграрной компании» выглядят туманными, — говорит он.

Впрочем, Дмитрию Бортникову не впервой «выгребать» из сложных ситуаций: только в марте этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал его банкротом из-за долга в 29 млн рублей перед «Сбером», и он сразу же запустил новый проект — аграрный.

В июле этого года «Важные истории» (Минюст считает издание «иностранным агентом») опубликовали материал, в котором рассказали, что племянник директора ФСБ и его супруга Татьяна являются владельцами двух десятков компаний, занимающихся строительством, управлением финансово-промышленными группами, предоставлением юридических услуг и сбором отходов на скандально известном полигоне «Ядрово» в Волоколамске.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Часть 3. «Обычная бабушка»

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО «Холдинг Днепрово». Дата регистрации: 3 августа 2018 года. Регион: Смоленская область. Площадь угодий: порядка 84 000 гектаров. Что выращивает и производит: зерновые, крупы, яблоки. Владелец: Лидия Барабанова, 85 лет. Мама спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Поднять село и деньги

Мама спикера Государственной думы Вячеслава Володина оценила перспективы сельского хозяйства раньше молодых Бортникова и Хуснуллина. Еще в 2009 году она зарегистрировала в Смоленской области небольшое аграрное предприятие «Боброво» на 1400 гектаров, занимающееся выращиванием зерновых, а к 2018 году — то есть за три года до конкурентов — развернула целый холдинг, который сегодня не только распахивает поля ржи и пшеницы, но и владеет яблоневыми садами.

— Года до 2002-го здесь был племсовхоз «Городнянский». Занимались мясным скотом, коровьим молоком, немного сеяли пшеницу и рожь, — рассказывает жительница Новодугинского района Ирина Нилова, работавшая зоотехником в другом районном совхозе. — Потом, как это везде происходит, села начали приходить в упадок. В той же Городне и Мольгино (по сути, это одно село. — Ред.) жить осталось человек восемьдесят. Молодежь уехала. Племсовхоз разорился. Его земли и купило «Боброво». Пашни у них были около леса — они и лес рубили, и на его месте тоже сеяли.

Эти Мольгино и Городня теперь местная достопримечательность: там и дома новые для работников построили, и поликлинику, и школу. Они ж выглядят лучше, чем райцентр. Ну посмотрите на село Днепровское, где хозяин — племсовхоз «Рассвет». Обычное бедное село.

«Все лучшие механизаторы района хотят работать в ООО «Боброво», — говорил о предприятии мамы спикера Госдумы начальник управления сельского хозяйства Новодугинского района Валерий Иванов. — И вся новейшая техника приобретена для них в этом хозяйстве».

Вячеслав Володин. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сегодня «Боброво» переименовано в «Городнянское». И это — лишь одно из семи предприятий холдинга «Днепрово». Оно продолжает специализироваться на выращивании зерновых. Предприятие со схожим названием — «Городнянские сады» — растит яблоки. По словам гендиректора холдинга Артема Балыхина, под сады заложено 176 гектаров, первый урожай — порядка 40 тонн с гектара — планируется собрать к 2023 году, а к 2025 году «Днепрово» планирует получать до 6 тысяч тонн яблок (это примерно 33,3 млн плодов) в год.

Кроме того, в холдинге есть предприятие по производству круп, собственная торговая компания и даже медицинский центр, расположенный в деревне Мольгино, куда несколько раз в неделю приезжают московские и смоленские врачи.

Земельный банк компаний мамы Вячеслава Володина, по данным «Медузы» (Минюст считает издание «иностранным агентом»), может составлять до 84 000 гектаров.

Суммарная чистая прибыль предприятий, входящих в холдинг «Днепрово», за последние пять лет составила 517,8 млн рублей, еще 38,1 млн принесло расположенное здесь же, в Мольгино, охотхозяйство,

названное «Ассоциацией по сохранению редких птиц, животных и природы».

— Зарплаты у нас не сказать, что большие, но для Новодугинского района хорошие, — рассказывает один из сотрудников холдинга. — Механизаторы от 30 тысяч получают, водители — 25 тысяч, агрономы — 40–50. Притом что в районе в принципе идти некуда — это очень хорошие условия.

Сама Лидия Барабанова интервью не дает. Единственное свое выступление в СМИ — в 2002 году в саратовской газете «Земское обозрение» — она посвятила сыну, про себя лишь сказав: «Мой сын работает в Госдуме — ну и что? Со старушками у подъезда я такая же, как и все остальные, в автобусе, в трамвае, в магазине я ничем не отличаюсь от других».

Продукцию компаний мамы Вячеслава Володина, обычной бабушки из Саратова, можно искать в магазинах под брендом «Агростандарт».

Часть 4. Ткачевы, хозяева юга

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Дата регистрации: 22 июля 1993 года. Регион: Краснодарский край. Площадь угодий: 660 000 гектаров (потенциально — 860 000 га). Что выращивает и производит: крупы, мука, мясо, молочная продукция, полуфабрикаты. Владельцы: семья экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Догоняя бизнес

21 сентября «КоммерсантЪ» сообщил о подготовке крупнейшей за последние четыре года сельскохозяйственной сделки: «Агрокомплекс» имени Ткачева собирается купить 200 тысяч гектаров земли у агрохолдинга «Юг Руси». Покупка территории размером с три Сингапура позволит предприятию семьи бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева побороться с производителем сахара «Продимекс» за второе место по размерам земельного банка в стране: у «Продимекс» сейчас 865 тысяч гектаров земли, у «Агрокомплекса» — 660 тысяч.

Александр Ткачев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По оценке директора консалтинговой компании «Совэкон» Андрея Сизова, один гектар угодий «Юга Руси» может стоить от 100 000 до 150 000 рублей, то есть вся сделка обойдется в 20–30 миллиардов. Для этого «Агрокомплексу» придется отдать чистую прибыль сразу десяти входящих в него компаний за последние пять лет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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