Мнение: Вопрос, конечно, интересный…

Рассматривая у Навального сделанные с птичьего полета фотографии домиков нашего славного Шойгу в виде непременных китайских пагод, и как-то ненароком задумался: а правильно ли в столь суровое время иметь министром обороны (!) практически китайца? Все-таки такая чувствительная область… (2015)

Предвижу бурю в комментах на тему того, что тувинец – это никакой не китаец, это “совсем другое дело”. Ага.