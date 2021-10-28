 

Мнение: Вопрос, конечно, интересный…

28.10.2021, 12:12, Разное
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Рассматривая у Навального сделанные с птичьего полета фотографии домиков нашего славного Шойгу в виде непременных китайских пагод, и как-то ненароком задумался: а правильно ли в столь суровое время иметь министром обороны (!) практически китайца? Все-таки такая чувствительная область… (2015)

Предвижу бурю в комментах на тему того, что тувинец – это никакой не китаец, это “совсем другое дело”. Ага.

Источник: Размышления вольного социолога



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