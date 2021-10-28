Мнение: Скуратов и святые 90-е

Прицепом к вчерашнему видео про Бурбулиса https://colonelcassad.livejournal.com/7169119.html и "святые 90-е", большое интервью бывшего генерального прокурора РФ Скуратова. Не то, чтобы тут была масса каких-то новых небывалых открытий, но в качестве напоминания о сути "святых 90х", вполне неплохо.

Тайм-коды:

00:00 «Легенда». Юрий Скуратов

01:36 О карьерной лестнице и должности генерального прокурора России

03:39 «Приватизация в России осуществляется не должным образом»

06:13 Чубайс — преступник?

07:53 Как Америка повлияла на приватизацию в России?

11:16 О деле Собчака и влиянии Путина

15:17 Каким был Путин в конце 90-х?

17:23 Можно ли было Ельцина привлечь к суду?

21:28 Почему, по его мнению, честные выборы в России были только в 1991 году?

22:44 О Ельцине до и после президентства

25:30 Что случилось во время выборов президента России 1996 года?

30:16 Кто убил Листьева?

34:45 О деле против 780 госчиновников

35:09 Кого он смог посадить в тюрьму?

38:57 Почему против него возбудили уголовное дело?

44:38 Как Путин повлиял на «Дело Скуратова»?

46:35 Зачем он баллотировался в президенты в 2000 году?

48:32 Что, на его взгляд, нужно изменить в работе генпрокуратуры?

49:48 Могли ли возбудить уголовное дело на Юрия Чайку из-за фильма Навального?

51:11 «Надо выяснять источники финансирования» — о фильме про дворец Путина

51:34 Россия — тоталитарная страна?

51:44 Три вопроса Льва Толстого

Кстати, там оказывается еще и интервью самого Бурбулиса https://youtu.be/hQvcoaWF_e0 есть.

Некоторые, кстати, всерьез думали, что он уже помер давно. А он до сих пор небо коптит и никто его не судил.

Само же интервью представляет собой нелепую попытку оправдать то, что оправдать нельзя.

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