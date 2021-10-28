Мнение: Скуратов и святые 90-е
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Прицепом к вчерашнему видео про Бурбулиса https://colonelcassad.livejournal.com/7169119.html и "святые 90-е", большое интервью бывшего генерального прокурора РФ Скуратова. Не то, чтобы тут была масса каких-то новых небывалых открытий, но в качестве напоминания о сути "святых 90х", вполне неплохо.
Тайм-коды:
00:00 «Легенда». Юрий Скуратов
01:36 О карьерной лестнице и должности генерального прокурора России
03:39 «Приватизация в России осуществляется не должным образом»
06:13 Чубайс — преступник?
07:53 Как Америка повлияла на приватизацию в России?
11:16 О деле Собчака и влиянии Путина
15:17 Каким был Путин в конце 90-х?
17:23 Можно ли было Ельцина привлечь к суду?
21:28 Почему, по его мнению, честные выборы в России были только в 1991 году?
22:44 О Ельцине до и после президентства
25:30 Что случилось во время выборов президента России 1996 года?
30:16 Кто убил Листьева?
34:45 О деле против 780 госчиновников
35:09 Кого он смог посадить в тюрьму?
38:57 Почему против него возбудили уголовное дело?
44:38 Как Путин повлиял на «Дело Скуратова»?
46:35 Зачем он баллотировался в президенты в 2000 году?
48:32 Что, на его взгляд, нужно изменить в работе генпрокуратуры?
49:48 Могли ли возбудить уголовное дело на Юрия Чайку из-за фильма Навального?
51:11 «Надо выяснять источники финансирования» — о фильме про дворец Путина
51:34 Россия — тоталитарная страна?
51:44 Три вопроса Льва Толстого
Кстати, там оказывается еще и интервью самого Бурбулиса https://youtu.be/hQvcoaWF_e0 есть.
Некоторые, кстати, всерьез думали, что он уже помер давно. А он до сих пор небо коптит и никто его не судил.
Само же интервью представляет собой нелепую попытку оправдать то, что оправдать нельзя.
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Источник: Colonel Cassad
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