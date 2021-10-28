 

Bugatti выпустит последнюю партию гиперкаров Chiron

28.10.2021, 12:06, Новости дня
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Французская компания Bugatti в ближайшее время выпустит окончательную партию гиперкаров Bugatti Chiron.

Известно, что финальная поставка будет насчитывать всего 40 экземпляров, что существенно отразится на их стоимости. Вместе с тем общее количество произведенной техники модели Chiron достигнет 500 машин. Известно, что в третьем квартале выявили существенный прирост интересах в отношении вышеуказанного гиперкара.

Что касается китайского рынка, то здесь вдвое увеличился спрос на гиперкар Chiron. Напомним, покупателям доступны на данный момент две модификации Pur Sport и Super Sport, отличающиеся внешним видом и техническими параметрами. Стоимость финальной модификации автомобиля пока не озвучена производителем.



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