Продажи Toyota снизились на 16,4% в сентябре 2021 года

Японская компания Toyota отчиталась о продажах в сентябре.

Известно, что в прошлом месяце объем сделок на мировом рынке снизился на 16,4%, что соответствует 722 тысячам реализованных машин. Вместе с тем на технику Hino пришлось снижение спроса на 0,4%. Также сообщается, что продажи автомобилей марки Daihatsu снизились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Более того, на всех производственных площадках сократили выпуск до 512,7 тыся транспортных средств. На местном рынке Японии продажи уменьшились на 55,3%, что соответствует 136,7 тыс. машин. В свою очередь, экспорт японских автомобилей составил 79,4 тысячи машин, что соответствует падению на 55,2% по сравнению с прошлым годом.