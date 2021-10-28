Мнение: Стоит ли нам учиться у США

«Их нравы». Полицейские штата Айдахо задержали психически нестабильную даму с мачете — её нашпиговали электричеством с безопасного расстояния, и несчастная беспомощно рухнула на землю. Когда офицер направился к нарушительнице общественного порядка, чтобы заковать её в наручники, его случайно сбил машиной другой полицейский.

Нарушительницу обвинили в убийстве — если бы она не навела суету, полицейский остался бы жив. Это распространённая практика в США. Так, в Огайо некую грабительницу обвинили в убийстве другого бандита, хотя его подстрелили полицейские во время пресечения грабежа. В США считается, что если ты заварил кашу, и потом кто-то погиб, то это полностью твоя вина — даже если ты лично и не нажимал на спусковой крючок.

https://reason.com/2021/10/15/judge-police-cant-blame-bystander-for-cop-killing-another-cop-jenna-holm-idaho/printer/

Вернёмся к даме с мачете. Адвокаты выяснили, что полицейские пренебрегли формальными мерами безопасности: не включили аварийку, не зажгли фонарик и так далее. Если бы полицейский зажёг все огни и три раза посмотрел по сторонам перед переходом улицы, его бы не сбили. Эти придирки оказались излишними, дело закрыли по другой причине. Законы штата Айдахо позволяют обвинять в убийстве только тех, кто был на стороне убийцы. Если кого-то убил твой сообщник, тебя будут судить за убийство. Если кого-то убил полицейский — не будут.

Пробуждённый журналист пишет, что американское государство виновато со всех сторон. Государство должно было помочь даме разобраться с её внутренними демонами, а оно вместо этого обездвижило её тазером, после чего попыталось облыжно обвинить в убийстве полицейского. Что касается мачете, то дело происходило в сельской области, и мачете, — как уверяют адвокаты, — было нужно даме для прорубания дороги в зарослях.

Лично я полагаю по этому поводу вот что.

Уровень убийств в США — 5 на 100 тысяч, вчетверо выше, чем в Британии и впятеро выше, чем в Германии. Аф…цы, которые составляют 13% от популяции США, ответственны за 56% всех тяжких преступлений, однако официальные власти делают вид, будто вся проблема в белых угнетателях, которые недостаточно тактично выражаются в твиттере. Как будто этого мало, Америка является абсолютным мировым лидером по числу заключённых.

Из этого всего я делаю простой вывод — американские методы борьбы с преступностью не работают. Если у кого нам и стоит поучиться, так это у европейцев, причём даже не у современных европейцев, а у европейцев 1970-1980-х годов.

Кстати, за время правления Путина численность убийств в России снизилась в четыре раза — в два раза с 2000 по 2010 и ещё в два раза за последние 10 лет:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_убийств_в_России

Статистика — хороший ответ тем, кто жалуется на стабильность и тоскует по «сытым нулевым». Нулевые годы в России вовсе не были ни сытыми, ни благополучными. Они только казались таковыми на фоне девяностых и восьмидесятых, которые были ещё хуже.