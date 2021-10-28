Онколог назвал требующие обращения к врачу ранние симптомы рака

Михаил Давыдов, главврач онкоцентра Лапино-2 и член-корреспондент РАН, назвал ранние симптомы рака, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу. По словам онколога, это поможет выявить «врага» на ранней стадии и увеличить шанс успешной борьбы с недугом.

Михаил Давыдов рассказал, что в последнее время качество диагностирования онкозаболеваний стало лучше, но проблемой остается то, что люди не уделяют внимания профилактике рака. По этой причине множество граждан обращаются в больницу, когда у них заболевание достигает 3 или 4 стадии, а организму нанесен существенный вред. Дело в том, что симптомы рака человек может спутать с другими болезнями, поэтому визит к врачу откладывается. Зачастую характерные симптомы могут появляться, когда опухоль дала метастазы или увеличилась до больших размеров.

Онколог советует людям при симптомах, которые не исчезают в течение нескольких недель, обращаться в больницу. К таковым относится регулярный кашель с выделением слюны с кровью. Это может быть признаком рака легких или образования в области шеи или головы. Насторожить должно изменение тембра голоса или появление язв или уплотнений в ротовой полости. Эти симптомы могут говорить о раке лимфоузлов или гортани.

Следующим поводом для посещения врача Давыдов назвал нарушение пищеварения при привычном рационе, что может быть сигналом развивающегося поражения толстого кишечника. Особенно опасно наличие крови в кале. Онколог рекомендует людям после 40 лет один раз в год делать колоноскопию, даже если самочувствие отличное. Это позволит обнаружить проблему на ранней стадии развития.

Проблемы с мочеиспусканием тоже входят в список признаков, так как могут появиться из-за рака простаты или мочевого пузыря. При онкологии пищевода или желудка на первых этапах человек страдает от постоянной изжоги из-за повышенной кислотности, затем появляются проблемы с глотанием, поэтому на это стоит обращать внимание.

При раке яичников или матки женщины начинают испытывать боль в тазу или в области спины, страдают от вздутия живота, проблем с пищеварением, зуда в области половых органов, у них появляются не типичные выделения. При изменении лимфоузлов, появлении шишек на теле следует как можно быстрее проконсультироваться с врачом, так как эти симптомы могут говорить о развитии опухоли в любой части организма.

Аналогично стоит поступить при изменении цвета и формы родинок, при долго заживающих ранах на теле, при появлении пятен на деснах, язв во рту. Последним признаком является постоянная усталость, сопровождающаяся повышенной температурой тела, внезапной потерей веса, головными болями и потливостью по ночам.

Источник: rg.ru