Субъекты РФ продемонстрировали глубокую вовлеченность в работу международного конвента «Цифровое партнерство», – организаторы

Более 5 тысяч человек из 11 стран стали участниками Международного конвента молодых лидеров государств-участников СНГ «Цифровое партнерство». В этом году конвент проводился впервые в двух форматах: очном и онлайн (с подключением видеоконференции). Ключевой темой форума и конвента стала задача выстраивания «цифрового партнерства» между странами Содружества на фоне глобальной цифровизации отраслей экономики и всех сфер жизнедеятельности. Конвент вошел в официальный перечень федеральных мероприятий Года науки и технологий 2021 в РФ и был приурочен к юбилейному 30-летию образования Содружества.

Итоговый форум конвента «Цифровое партнерство» проходил в течение трех дней с 21 по 23 октября – спикеры и участники участвовали очно в «Точке Кипения» Агентства Стратегических Инициатив и подключались дистанционно.

За три дня Форума состоялось 4 экспертных круглых стола, пленарное заседание «Ключевые факторы цифрового партнерства на пространстве СНГ», торжественное награждение победителей премии «Цифровое партнерство», презентации лучших практик из навигатора цифровых решений, подписание соглашений. Количество просмотров мероприятий конвента в социальных сетях превысило 20 тысяч.

В работе форума приняли участие 83 эксперта и спикера из федеральных институтов развития, субъектов инновационной инфраструктуры, региональных органов исполнительной власти, университетов, корпораций – АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ», АО «Российский экспортный центр», АНО «Платформа НТИ», «Университет 2035», АНО «Университет Иннополис», ГБУ «Агентство инноваций Москвы», АНО «Развитие человеческого капитала», АНО «Московский экспортный центр», Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР), РАНХиГС, МГУ им.М.В.Ломоносова, РГСУ, УрФу, «Высшей школы экономики», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Ассоциации инновационных регионов РФ (АИРР), GenerationS, АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «РН-БашНИПИнефть» (ПАО «НК «Роснефть»), НП «Руссофт», «БиЛайн» (Вымпел-Коммуникации), АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Московской Конфедерации Промышленников и Предпринимателей (работодателей), Unoviscity.art и УНОВИС-АКАДЕМИЯ из Витебска и других.

В первый день форума спикеры обсудили «экосистему инструментов оценки и измерения цифровизации на пространстве СНГ через индексы, рейтинги, премии», а также определили практики и модели сотрудничества «инфраструктуры инноваций для цифровой трансформации». В третий день были подняты вопросы «цифровой профориентации и подготовки кадров для новых рынков», использования «хакатонов как инструмента развития проектных команд для разработки цифровых решений разных стадий», было представлено обновленное издание книги «Школа Хакатонов: настольная книга организаторов хакатонов».

Одним из ярких событий второго дня форума стала торжественная презентация первой цифровой маски «Digital Mask», разработанной в России, которая позволяет осуществлять мониторинг состояния здоровья человека и фильтровать 99% новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Данная разработка победила в премии по номинации «Anti-Covid 19».

Приветственные адреса участникам Конвента направили: Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов, Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр Юрьевич, Губернатор Новгородской области А.С. Никитин, Губернатор Саратовской области В.В. Радаев, Губернатор Курской области Р.В. Старовойт, Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов, Губернатор Калужской области В.В. Шапша, Губернатор Курганской области, Шумков Вадим Михайлович, Губернатор Камчатского края В.В. Солодов, Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер, Губернатор Кемеровской области – Кузбасса С.Е. Цивилёв, Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский, Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия В.О. Коновалов, Глава Республики Калмыкия Б.С. Хасиков, Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыг, а также заместитель Губернатора Костромской области Ю.В. Маков, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Г.В. Соколова, министр экономического развития Иркутской области Н.Г. Гершун, министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Д.А. Кусков, и.о. министра цифрового развития Свердловской области Ю.В. Гущин и другие.

В рамках форума было подписано 6 соглашений между Российским государственным социальным университетом, инновационными компаниями-разработчиками цифровых сервисов и услуг, организаторами конвента Ассоциацией акселераторов и бизнес-инкубаторов и Комитетом цифрового развития СНГ Делового центра СНГ.

Генеральным партнером конвента в этом году выступила международная инвестиционная компания Finstar Financial Group, которая совместно с организаторами подвела итоги конкурса на соискание премии «Цифровое партнерство» по утвержденным номинациям, отражающим запрос новых рынков, формирующихся под влиянием цифровизации и внедрения сквозных цифровых технологий, и задачи цифровой трансформации отраслей и сфер жизнедеятельности.

Во время пленарного заседания перед торжественной церемонией награждения победителей с приветственным словом к спикерам и гостям конвента обратился международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олег Бойко:

«Хочу поприветствовать уважаемых участников и гостей международного конвента «Цифровое партнерство» от лица международной инвестиционной группы Finstar. Мы рассматривали ваши проекты и прежде всего хочется выразить приятное удивление, какие проекты были представлены. Я увидел их серьёзный потенциал.»

В церемонии награждения приняли участие 32 номинанта – 28 компаний и 4 проекта стадии pre-seed. Компании-победители получили статус «лучшей цифровой практики» и готовы для внедрения на пространстве СНГ. Победителем в специальной номинации «Финтех» от генерального партнера конвента и премии – Finstar Financial Group – стала компания ООО «Свиткард» с проектом «SweetCard – платформа таргетированных предложений в формате персональных Stories в мобильном банке».

Президент организатора Конвента Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубатоов, рпредседатель Комитета по цифровому развитию Делового центра СНГ Арсений Уралов, являясь также программным директором Конвента, подчеркнул, что согласно решению организаторов и партнеров Конвент «Цифровое партнерство» продолжит свою работу на регулярной основе с особым фокусом на скаутинг и акселерацию высокотехнологичного бизнеса для укрепления научно-технологического развития и расширения портфеля лучших практик для «цифрового партнерства» экономик стран СНГ.

GR-директор Конвента и вице-президент Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов Анна Гущина отметила высокую вовлеченность субъектов РФ в конвент: «Приветственные адреса участникам конвента поступили из Администраций Правительства субъектов РФ от имени Губернаторов субъектов РФ, заместителей Губернаторов, заместителей председателя правительства, министров экономического развития, министров цифрового развития. Информационную поддержку мероприятий оказали региональные органы исполнительной власти в сфере образования, цифрового развития, молодежной политики.». Она отметила, что итоги конвента будут направлены в субъекты Российской Федерации для выстраивания системной работы и сотрудничества в 2022 году.

Итогом Форума стало формирование рекомендаций и предложений участников Форума в области повестки укрепления цифрового партнерства между странами Содружества. Организаторам предстоит подготовить сводный документ по итогам конвента и представить его для получения экспертных оценок и последующей интеграции в действующие программы.

Фото: PIXABAY