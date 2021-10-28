После указа о нерабочей неделе россияне рванули в Турцию

Для сдерживания пандемии правительство РФ объявило об оплачиваемой нерабочей неделе — и многие русские поспешили забронировать туры в Турцию, пишет Hürriyet Daily News. Для владельцев гостиниц в Анталии, которые уже собирались закрывать сезон, такое решение стало приятной неожиданностью: на этом популярном средиземноморском курорте ожидается настоящий наплыв туристов из России.



Reuters

Анталия, один из самых популярных турецких курортов, готовится в конце месяца встретить поток российских отдыхающих, пишет Hürriyet Daily News. Как объясняет издание, по решению правительства в РФ с 30 октября начнётся неделя внеплановых оплачиваемых каникул, которая должна снизить показатели по заболеваемости коронавирусом на фоне рекордной смертности.

Издание рассказывает, что вслед за решением властей тысячи россиян поспешили забронировать туры в Турцию, а их основным направлением стала Анталия на берегу Средиземного моря. Несколько русских туроператов заявили, что за два дня спрос на поездки в Турцию подскочил на 300%, в то время как другие популярные направления — Египет и Мальдивы — довольствовались лишь ростом в 30%. Для разрешения на въезд россиянам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Неожиданный приток россиян обрадовал владельцев гостиничного бизнеса в Анталии, которые готовятся вскоре закрыть отпускной сезон. Как напоминает Hürriyet Daily News, в конце июня РФ разрешила своим гражданам посещать Турцию после двухмесячного перерыва из-за высоких показателей заболеваемости в этой стране.