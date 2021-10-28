Новые препараты от COVID начали разрабатывать в России

Российские ученые уже создали несколько эффективных вакцин от COVID, и сейчас разрабатываются новые препараты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Он отметил, что правительство по поручению президента делает все необходимое, чтобы «в это непростое время поддержать систему здравоохранения, для которой распространение коронавируса стало настоящим испытанием».

«По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям, у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты», – передает ТАСС слова премьера.

Он добавил, что хотел бы поблагодарить каждого из участников съезда, всех российских врачей и других работников здравоохранения за их труд. «Уже более полутора лет каждый день в крайне непростых условиях вы спасаете жизни людей. Самоотверженно боретесь за их здоровье, дарите надежду даже в самых сложных случаях, помогаете родным и близким заболевших. Спасибо!» – обратился Мишустин к медикам.

Мишустин также призвал врачей рассказывать пациентам, что в пандемию вакцинация является «надежным оружием», способным остановить рост заболеваемости.

«Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались. Необходимо рассказывать им, почему это нужно. Что вакцинация – это самое надежное оружие против инфекции, способное остановить рост заболеваемости», – отметил он в видеообращении.

Глава кабмина добавил, что в этом вопросе рассчитывает именно на работников сферы здравоохранения. «Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации. Выбор в пользу жизни и здоровья», – подытожил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению в вопросах вакцинации от COVID.