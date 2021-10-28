Пекин объяснил направленность военно-морских учений Китая и РФ

Совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие» ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВМФ ВС в Тихом океане не были направлены против третьих стран, сообщил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Тань Кэфэй.

«С 14 по 23 октября военный флот двух стран успешно провел учения «Морское взаимодействие» и выполнил совместное патрулирование. Это способствовало дальнейшему повышению способности военно-морских сил двух стран совместно реагировать на угрозы на море, а также поддерживать мир и стабильность в регионе», – передает ТАСС слова полковника.

«Это придало новое наполнение отношениям между вооруженными силами двух государств. Учения стояли в годовом плане вооруженных сил двух государств и не были направлены против третьих стран», – добавил представитель ведомства.

Как отметил он, ВМС НОАК впервые задействовали в совместных учениях эсминцы проекта 055 («Наньчан») и противолодочные самолеты Y-8 («Юнь-8»).

Напомним, боевые корабли ВМФ РФ и ВМС Китая в период с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Кроме того, 18 октября корабли ВМФ РФ и ВМС Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Ранее корабли ВМФ РФ и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море.