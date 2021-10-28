Мнения: РФ может спасти мировой автопром от дефицита магния

Мировой автопром оказался на грани краха из-за дефицита магния, ключевого компонента алюминиевых сплавов, используемых в автомобилях.

Мировой автопром оказался на грани краха из-за дефицита магния, ключевого компонента алюминиевых сплавов, используемых в автомобилях.

Почти 90% мирового производства магния сосредоточено в Китае, где месяц назад власти провинции Шэньси закрыли 35 из 50 плавильных заводов по производству магния. Оставшиеся сократили производство вдвое с целью экономии электроэнергии, информирует Financial Times. Об истощении запасов магния и грядущих перебоях с поставками заявили сразу два ведущих производителя алюминиевых заготовок — американская Alcoa и канадская Matalco.

Поскольку Европейский союз почти полностью, на 95%, зависит от Китая в обеспечении своих потребностей в магнии, то европейские отрасли, производящие и использующие алюминий, чугун и сталь, а также их поставщики сырья, особенно страдают от этого», – говорится в обращении европейских отраслевых ассоциаций European Aluminium, Eurofer, ACEA, Eurometaux, IndustriAll Europe, ECCA, ESTAL, IMA, EUWA, EuroAlliages, CLEPA и Metals Packaging Europe к властям ЕС срочно принять меры и не допустить остановку производства в Европе.

Мировые СМИ связывают остановку 35 заводов по производству магния в китайской провинции Шэньси с глобальным энергетическим кризисом, который не обошел и Китай. По данным шанхайского агентства Jiemian News, в 20 из 30 провинций Китая были введены ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и домохозяйств.

В провинции Цзянсу остановлены 143 предприятия, более тысячи предприятий работают по графику «два через два». В провинции Гуандун ряд предприятий перешли на график «два через пять» и снизили энергопотребление на 15% от полного уровня загрузки. В провинции Чжэцзянь закрыты 160 заводов, в провинции Ляонин в 14 городах полностью отключена электроэнергия.

В трех индустриальных провинциях на северо-востоке Китая – Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, которые называют «ржавым поясом» Китая, электричество в жилых домах отключалось на несколько дней без каких-либо предупреждений. В числе причин ограничения на потребление электроэнергии в Китае называют возросший спрос на электроэнергию, рекордно высокие цены на уголь и «климатические цели председателя Си Цзинпина».

Большинство аналитиков, как например Лаури Мюллювирта, ведущий аналитик Хельсинкского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, считают, что «климатические цели» играют в китайском энергокризисе незначительную роль и приурочены к грядущей Олимпиаде. Собственно говоря, энергетического кризиса, как такового, в Китае нет. Власти КНР могли бы без проблем нарастить угольную генерацию, которая дает около 57 процентов всей электроэнергии страны, но они на это не идут из-за резко возросших цен на уголь.

В обозримой перспективе КНР не планирует отказываться от угольной генерации, а, наоборот, будет ее наращивать. Только в прошлом году в Китае построено в три раза больше угольных ТЭЦ, чем во всем остальном мире (38,4 ГВт – 11,9 ГВт). Запланировано построить еще 300 угольных электростанций. Китай увеличивает собственную добычу угля. В 2021 году возобновлено производство на закрытых ранее угольных шахтах в северных провинциях. За счет этого Китай в текущем году планирует поднять добычу угля на 110 млн тонн.

То есть это вообще никак не связано с экологией. Затеянное Пекином в этом году нормирование электропотребления, как мне представляется, не более чем инструмент краткосрочного снижения выбросов CO2 в атмосферу на период подготовки и проведения Олимпиады. Сегодняшняя ситуация в китайской энергетике до мелочей схожа с вызванным западными финансовыми спекулянтами обвалом китайского фондового рынка в июне 2015 года. Власти Китая обвинили в нем банковский холдинг MorganStanley. Из финансового кризиса 2015 года Китай вышел, жестко ограничив возможности иностранных спекулянтов по подрыву своего фондового рынка. Знатоки Китая высказывали тогда мнение, что китайские власти, возможно, не только предвидели, но и организовали фондовый обвал, согласно знаменитым стратагемам «убить чужим ножом» и «пожертвовать сливой, чтобы спасти персик».

Эти же стратагемы, судя по всему, применяются властями Поднебесной и в ходе нынешнего энергетического кризиса. Введя жесткое нормирование электроэнергии на фоне вызванного действиями Запада резкого взлета цен на уголь, китайское правительство начало настоящую войну с магнатами биткоина и других криптовалют, и начало эффективно вытеснять их за рубеж. Гонения на майнеров биткоина начались еще в прошлом году. В апреле 2020 года на долю Китая приходилось 65% всей мировой вычислительной мощности (хешрейта) биткоинов.

Добыча китайских биткоинов велась в основном в четырех китайских провинциях: Синьцзян, Внутренняя Монголия, Сычуань и Юньнань. Гидроэнергетика провинций Сычуань и Юньнань сделала их мекками возобновляемой энергии, а в Синьцзяне и Внутренней Монголии расположены многие угольные электростанции Китая. В этих провинциях расход электроэнергии на добычу биткоинов достиг почти 10% от всего суммарного энергопотребления региона. И прибыток энергомощностей от вводимых в строй новых генераций сжирался майнерами, действующими зачастую в серой зоне экономики.

В июне прошлого года в провинции Юньнань были закрыты 64 подпольные криптовалютные фабрики. На их владельцев завели уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и несанкционированное подключение к местным энергосетям. Майнеры просто воровали электроэнергию. В начале декабря 2020 года в городе Баошань провинции Юньнань майнерам стали отключать электричество. В итоге доля Китая в мировом производстве биткойнов к апрелю 2021 года сократилась до 46%.

В мае началось: китайским криптовалютчикам была объявлена тотальная война. Народный банк Китая, Национальная ассоциация интернет-финансов, Банковская ассоциация Китая и Ассоциации платежей и клиринга заявили «о необходимости предотвращения риска ажиотажа при операциях с виртуальной валютой». Затем Госсовета КНР запретил покупку криптовалют, любую связанную с ними инвестиционная деятельность, криптовалютный трейдинг и даже просто обмен криптовалют. В конце июня Народный банк Китая запретил майнинг криптовалют, что забило последний гвоздь в гроб криптовалютной мафии Китая. Криптовалютный бизнес Поднебесной ушел в оффшоры, а самые дальновидные майнеры Китай покинули. Началась «великая миграция майнинга».

Вице-президент майнингового пула Poolin (Гонконг) Алехандро Де Ла Торре заявил телеканалу CNBC: «Мы не хотим каждый год сталкиваться с каким-то новым запретом в Китае… поэтому мы переезжаем в США и Канаду». Еще одно из направлений «великой миграции майнинга» – ближайший сосед Китая, Казахстан, где многочисленные угольные ТЭЦ «обеспечивают дешевое и обильное энергоснабжение». В июне этого года года китайская полиция провела молниеносную операцию под названием Operation Card Breaking и арестовала более тысячи человек по обвинению в отмывании денег от телефонного и интернет-мошенничества с помощью криптовалют. В ходе этой операции было ликвидировано 160 преступных групп.

В сентябре 2021 года китайские правоохранители взялись за майнеров, маскировавшихся под «исследователей данных» и операторов дата-центров. Резко возросло число проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконного майнинга. «Парни из китайского МГБ подсоединяются к пулам майнеров, смотрят на хэшрейт, потом дергают вниз рубильник и, если у пула просели мощности – бегут инспектировать объекты в обесточенном регионе». – сообщил из Гонконга известный российский IT – эксперт Руслан Карманов.

24 сентября Народный банк Китая объявил все криптовалюты и операции с ними незаконными. Котировки Bitcoin и прочих криптовалют резко пошли вниз. Какая связь между магнием и криптовалютами? Такая, что в Китае нет энергетического кризиса, а есть плановые отключения электроэнергии, которые происходят в полном соответствии с планами правительства во исполнение великих китайских стратагем. Кроме того, по информации ряда российских аналитиков, на фоне возрастающей мировой напряженности Китай, возможно, начал складирование стратегических материалов, в том числе и магния.

А знаете, у кого самые большие в мире запасы магнезита ­– сырья для производства магния? У РФ и Северной Кореи. Сокращение производства магния в Китае дает РФ хороший шанс расширить свою долю на рынке этого востребованного современной индустрией металла.

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