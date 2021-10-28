Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото

Джоли пришла на премьеру с Мэддоксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом, но без Пакса. Ранее актриса присутствовала вместе с детьми на показах фильма со своим участием в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre и на Римском международном кинофестивале.

В этот раз Джоли появилась на мероприятии в пышной длинной юбке, белой блузке и черном пиджаке, ее сыновья были в костюмах, а дочери выбрали для выхода в свет платья.

фотогалерея

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Фото: ЕРА



Фото: ЕРА



Фото: ЕРА



Фото: ЕРА



Фото: ЕРА

При этом ее дочь Вивьен была в том же наряде, который надевала чуть больше недели назад, 18 октября на премьеру в El Capitan Theatre.

Фото: ЕРА

Контекст:

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

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