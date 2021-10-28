 

Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек

28.10.2021, 11:01, Разное
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Темпы распространения коронавируса в России ставят новые рекорды. Как показала свежая статистика, за последние сутки в стране было выявлено 40 096 заболевших ковидом. Это рекордно большое число.

Тем временем число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 29 318 пациентов. Также в официальную статистику попали данные о 1 159 летальных исходах.

Больше всего новых случаев коронавируса регистрируется в Москве. 28 октября 2021 года эта цифра также оказалась рекордно высокой – 8440 заразившихся. Санкт-Петербург оказался на втором месте печального антирейтинга российских регионов. Власти Северной столицы передали данные о 3186 больных ковидом. В Московской области заболели 2639 пациентов.

Общее число выявленных в России случаев заражения ковидом оценивается в 8 392 697. За все время наблюдений выздороветь смогли 7 272 053 пациентов. Также статистика содержит данные о 235 057 летальных исходах болезни.

Статистика показывает новый этап роста темпов распространения коронавируса. Эксперты напоминают, что обезопасить себя от заражения или, по крайней мере, тяжелых осложнений, можно при помощи вакцинирования. Кроме того, нельзя забывать о мерах предосторожности – избегать мест скопления людей, носить маски и выполнять другие рекомендации властей.



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