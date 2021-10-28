Хоть ковид на голове теши

Заболеваемость среди детей растет, но родителей беспокоит не это, а дистант, каникулы и тестирование.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Коронавирус добрался до детей. В прошлом году считалось, что дети не болеют, а только переносят вирус и заражают взрослых. В этом году они и болеют, и переносят, и заражают. Бдительные конспирологи уже пишут, что статистика по детской заболеваемости — это способ навязать населению вакцину для детей. Какова же «средняя температура по больнице»? О чем шепчутся, разговаривают и кричат на всех углах родители и громокипят родительские чаты?

Со «средней температурой» очень не просто, но я попытаюсь. Личный опыт говорит, с одной стороны, о том, что не все так ужасно: в моей школе всего два класса ушли на карантин в начале октября и заболевших были считаные единицы. С другой стороны, я несколько ночей почти не спала, ожидая новостей от подруги, мамы очень любимого, почти родного дошкольника, который угодил в больницу с температурой 40, сатурацией 89 и множественными поражениями легких по типу матового стекла.

С одной стороны, министр здравоохранения Михаил Мурашко говорит, что заболеваемость ковидом среди детей и подростков резко увеличилась. С другой — знакомые семьи дружно обсуждают, как со смыслом и радостью использовать внезапно выпавшие каникулы в конце октября — начале ноября и рассматривают направления поездок: Золотое кольцо, Петербург, Минск, Стамбул, Анталия, Крым, Сочи.

Петербург уже объявил, что селить в гостиницы и пускать в рестораны будет только по предъявлении QR-кода. Жители Сочи тоже не в восторге от прогнозируемого нашествия каникулярных москвичей: «Я видела в топе «Яндекса» шедевральный заголовок: «Сочи спасут Москву от ковида». Мол, все сюда уедут, тут же короны мало, Москва отдохнет-разгрузится. А что тут больницы под завязку — так статистика же хороша».

Среди тех, кто остается в Москве, тоже нет согласия. Родители активных детей, сходящих с ума во время карантина, придумывают разнообразные способы провести внеплановые каникулы осмысленно, не привлекая при этом школу: сами планируют экскурсии, поездки, квесты на выходные. Другие

родители, особенно те, кто сам тяжело переболел ковидом или потерял в пандемию близких, взывают к их совести, гражданским и человеческим чувствам, но, как правило, безуспешно.

По личным наблюдениям коллег, от прошлого года картина отличается довольно сильно: той осенью повально болели учителя — в некоторых школах некому было вести уроки, потому что в октябре — ноябре педагоги болели целыми кафедрами или методобъединениями. Сейчас классы уходят на карантин в основном из-за заболевших детей, хотя учителя тоже болеют, и некоторые уже не по первому разу.

Я опросила 130 родителей школьников и 20 учителей из разных регионов. Судя по их ответам, сложнее всего обстановка в крупных московских школах-комплексах, где в последние недели до всероссийских выходных дней и московского локдауна уходили на карантин по 20–30 классов из существующих 50–100 (на карантин класс уходит, если в нем есть хотя бы один ученик с положительным ПЦР-тестом на ковид или в нем работал заболевший учитель с положительным тестом).

Вот что рассказывают родители: «На карантине 20 классов, болеют около 10 учителей. Болеют довольно тяжело, с высокой температурой». «26 классов на карантине перед каникулами. Ребенок заболел ковидом, заразился в школе. От него заразилась и болею я». «У нас в нашем здании 5–11-х классов только два класса были на карантине, по холдингу — 30, но у нас 7 зданий. Все же от размера школы еще зависит». «18 классов на карантине из 44». «В классе племянницы заболели неделю назад 20 человек, естественно, карантин». «17 классов в холдинге школы на карантине, в классе сына двое переболели ковидом, много с ОРВИ». «Из 100 классов 36 на карантине». «Наша участковая педиатр ушла в ковидную бригаду, потому что очень много положительных результатов у детей, и дети прямо именно болеют, врачей не хватает». Все эти сообщения — из Москвы.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В некоторых регионах картина похожая: «Из 46 классов 11 на карантине, болеет официально 23 ребенка» (Кемеровская область). «На прошлой неделе было два карантинных класса, в школе около 800 человек. Карантин офлайн: перемены и столовая сдвинуты, дети ходят в школу» (Петербург). «В школу дети ходят, но сидят там взаперти — каждый класс в своем помещении» (Петербург).

В маленьких школах заболевших гораздо меньше: считаные единицы.

В некоторых регионах, кажется, вовсе не слышали про ковид. «У нас вроде тишина. Вот студенты болеют, групп по 5 на карантине». (Владивосток). «Никого. Всё работает, учится, ходит по кружкам, курсы вождения, спорт и квизы». (Новосибирск). «У нас чет забили на карантин. Год назад стоило одному заболеть — и класс закрывали, и так полшколы, потом всех. Сейчас болеют по двое в моих классах, в других примерно то же, но все учатся очно. Администрация болеет частями. И наконец — та-дам! — решили после каникул с детей спрашивать ПЦР» (учитель, Новосибирск). «У нас, как мне кажется, это никого не волнует, весь город без масок, и вся электричка, и всем пофиг, чем там кто болеет…» (Московская область).

Часто дети болеют с симптомами ОРВИ, но тестов на коронавирус не делают. И ковид обнаруживается случайно: например, если ребенку с легкими симптомами простуды приходится сдавать ПЦР-тест для профилактория, лагеря или еще каких-то целей. «В октябре болели ОРВИ повально: человек по 10 не было на занятиях, но про ковид никто не заикался. ОРЗ и ОРЗ. В чатах тишина, только сообщения: этот не придет, этого не будет. Писали записки «по семейным обстоятельствам». У старшей однажды засадили всех на карантин (у какой-то девочки брали тест по болезни на ковид, и он оказался положительным) — на один день, как ни странно. Потом всех погнали в поликлинику, всех осмотрели, и в понедельник они снова вышли на учебу» (Москва).

Школьные чаты в большинстве своем ведут себя на удивление смирно: ни паники, ни шапочек из фольги.

Родители привычно ворчат на введение дистанта, недовольны внеплановыми каникулами (все понимают, что из-за них потом отменят плановые, а этому никто не рад). Особенно огорчены родители 11-классников: на носу экзамены, как к ним готовиться на дистанте? «У нас в чате одна мама бурно возмущалась тем, что ушли на каникулы не с четверга, а с понедельника» (Москва).

Московским школам в самом деле настоятельно порекомендовали уйти на каникулы не с 28 октября, а с 25-го, однако департамент образования оставил этот вопрос на усмотрение самих школ. Школы все поняли правильно и ушли на каникулы с понедельника.

Старшие школьники перед каникулами рыдали: дистант всем надоел. По моим собственным наблюдениям, радуются дистанту дети либо замкнутые, самодостаточные, предпочитающие одиночество, либо те, кто и на уроке любит поиграть в телефоне под столом: на дистанте проверить, занят человек делом или играет, практически невозможно.

Кое-где родители осознанно бунтуют. «У нас в детсадовской группе девочка тяжело болеет. А в родительских чатиках собирают подписи под лозунгом «руки прочь от наших детей», где родители против всего плохого: против дистанта, против вакцинации и против экспресс-тестирования школьников. Я в ужасе» (Москва). «В классе заболел ребенок, класс перевели на дистант. Экскурсию перенесли на более позднее время. Родители выражают неудовольствие, собирают подписи против тестирования» (Москва).

Объявление из родительского чата.

Учителя в целом тоже не в восторге от идеи экспресс-тестирования школьников на ковид их силами: большинство предпочитает не трогать детей руками — пусть этим занимается школьная медсестра, некоторые добавляют при этом злорадно, что нечего было выводить медработников из школы на аутсорсинг (это произошло еще в середине 10-х годов во время масштабного преобразования московских школ).

Под статьями в СМИ о всплеске заболеваемости ковидом среди детей и подростков немало комментариев такого рода: «Это вас аккуратненько готовят к «иммунизации» вашего потомства, вакцины надо же продавать»; «Плавно начинают подводить к вакцинации детей. Мы это уже видели»; «Ну надо же как-то обосновывать грядущую принудительную вакцинацию детей».

Учительница из Ульяновской области на мой вопрос о том, что происходит в их школе, отвечает так: «Вспомните, что происходило в эту прекрасную осень 2-3 года назад! Разве не болели детки? Разве не заражали нас, своих учителей? В классе порой человек 17 из 30 находилось. И никакой паники не было! Почему? Не было и тестов, подтверждающих COVID-19. Вот и решайте, кому так выгодно подвести всех к процедуре!» (Видимо, имеется в виду процедура принудительной вакцинации детей.)

Так что основные битвы еще впереди, а согласия среди сограждан, в том числе родителей и учителей, нет и не предвидится.

А дети действительно болеют.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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