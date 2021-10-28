Мнение: Забытая война

За всем этим коронавирусом мы совсем потеряли сводки с сирийских фронтов. Полный молчок! Может сложиться впечатление, что мы вообще оттуда уже свалили – хотя, конечно, нет. Но какой во всем этом был смысл, чего ради мы там торчали и до сих пор остаемся – так и остается “тайной, обернутой в загадку”. А ведь я писал ровно 6 лет назад, 28 октября 2015 года:

Трудности госпиара

Все-таки до чего ж тяжело оправдывать политику, которую сам в глубине души считаешь безумной! Того и гляди, сам того не желая, напишешь какую-нибудь двусмысленность.

Вчера похохотал, читая журнал “Эксперт”. Редакционная (!) статья на тему номера – оправдание российского военного присутствия в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. Все пишут с должным пафосом, упоминают про “Большую Игру”, в которую вступила Россия, отечески советуют держаться подальше от Ирана и не рвать окончательно с Америкой, озабоченно подсчитывают плюсы и минусы… Заканчивают, конечно, как положено, крещендо, максимально усиливая оптимизм у читателя. И вдруг в самом конце – такой перл: “К тому же у России, в отличие от США, Турции, Ирана и других великих держав, нет четко выраженных корыстных интересов в регионе — Москва искренне выступает за сохранение региональной стабильности и создание условий для устойчивого развития ближневосточных государств”.

Вот это да. Взрезали все-таки правду-матку, не выдержали! Заявили прямым текстом, что, в отличие от всех остальных “игроков”, у России нет никаких четко выраженных интересов в регионе. Другими словами – так и не понятно, чего ради она туда полезла. Все остальные четко знают, зачем и почему, какие у них шкурные интересы – а про российские интересы даже редакторы самого солидного журнала, имея на то прямой заказ, сказать ничего не в силах. Так и признают откровенно – полезли, мол, таскать за других каштаны из огня из чисто альтруистических побуждений. “Шоб усем было хорошо”.

“- Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка, Родион Романыч”. Эх…

UPD. Война за чужие интересы

В комменты к предыдущему посту пришел сам автор редакционной статьи в “Эксперте”, многоуважаемый Геворг Мирзаян. Попеняв мне за излишне, на его взгляд, либеральные убеждения, он гневно отверг все мои грязные инсинуации про какой-то “заказ”, но далее опять начал что-то невнятное про “интересы России” – то ли они есть, то ли их все же нет, а в конце признал, что хоть никакой цензуры в “Эксперте” и нет, но он, тем не менее, временами испытывает влияние самоцензуры.

Надо, видимо, внести ясность. Я вообще-то имел в виду, что ситуации “влезли, не имея никаких интересов”, не бывает – так говорит нам здравый смысл. Но если “вдруг” выясняется, что никаких СВОИХ интересов у России там на самом деле нет – стало быть, остается единственный вариант: влезли в войнушку за ЧУЖИЕ интересы. Полагаю, именно эту мысль г-н Мирзаян в мягкой форме хотел донести до читателя. “Война за чужие интересы” – по смыслу, именно таким и должен был быть заголовок редакционной статьи! Но очевидно, что такую степень откровенности не пропустила его самоцензура.

Однако умные люди все и так поняли, Геворг! Мы с Вами! (2015)