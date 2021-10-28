Мнение: Нестационарные процессы

"Фонтанка" опубликовала интервью со статистиком Алексеем Ракшей. В частности, был приведен составленный им график среднесуточной смертности в России по годам.

Беспрецедентный рост смертности требует хоть какого-то объяснения. Разница с "доковидными" годами не может быть объяснена смертностью от ковида хотя бы потому, что, во-первых, примерно 3-тысячная "сверхсмертность" существенно выше официальной тысячи смертей в сутки, а во-вторых, в данных прошлых лет тоже "сидит" смертность от респираторных заболеваний, которые сегодня все относят на ковид. В любом случае, разница настолько велика, что простое и линейное объяснение – "бушует болезнь" – не объясняет ничего.

На мой взгляд, реальные причины картины происходящего крайне важны. Дело в том, что сегодня мы наблюдаем процесс катастрофы в одной из отраслей – здравоохранении, однако страна – это система разных отраслей, и распад не может происходить только в одной из них, они все находятся в общем тренде. Просто здравоохранение стало тем самым "слабым звеном", которое разорвалось первым. И далее нас ждут обрывы и обвалы в других. Причина же общая для всех. Вопрос – в чем она?

Думаю, нет никакого смысла в который раз выстраивать одну и ту же причинно-следственную связь, о ней писалось уже достаточно много. Могу лишь упомянуть ее. Начиная с 2008 года Россия столкнулась с крахом выбранной путинским режимом стратегии "развития", основанного на безудержном разворовывании советского наследства и вывозе природных ресурсов за рубеж. Эта модель с 2008 года в течение десяти лет прошла все положенные стадии: структурный кризис (2008-2011 годы – сокращение накопленных ресурсов системы), системный кризис (2012-2019 годы – перераспределение ресурсов внутри системы), катастрофв (начало в 2019 году). Системный кризис потребовал принятия "майских указов", которые запустили процесс перераспределения ресурсов из структур развития к структурам устойчивости. Здравоохранение (равно как наука, образование, культура, инновации и многое другое) – это развитие страны, из него и началось беспощадное выкачивание ресурса в пользу структур устойчивости – именно в этот момент началось "разбухание" управленческого аппарата (количеством чиновников пытались компенсировать деградирующее качество управления), произошел рост силовых структур (в этот период помимо роста "официальных" карателей началась структуризация частных карательных формирований, которые проходят сейчас обкатку за рубежом, истребляя туземное гражданское население. Как изящно выразился Путин в свое время – в Сирии мы проводим учения. Интересно, кто учится и чему именно).

В общем, система здравоохранения была обречена, и к началу "пандемии" оказалась в критическом состоянии. Скорее даже, в "закритическом", так как стремительность, с которой произошло обрушение, говорит лишь об одном: к нему уже было всё готово. Последним гвоздем в крышку гроба здравоохранения стал не вирус ковида, а объявленные Путиным в марте 2020 года "нерабочие дни", которые запустили процесс отказа от всех методик, протоколов и нормативов реагирования на инфекционные вспышки. "Борьба" с вирусом проходила при полном игнорировании предшествующего опыта и порядка проведения такой борьбы. Подобного рода эксперименты не может позволить себе даже устойчивая система здравоохранения. Любые эксперименты с системными мерами всегда проводятся локально, с изучением всех обстоятельств и последствий, и только затем распространяются на всю остальную систему. В 20 году произошло невиданное: эксперимент начался сразу по всей стране.

Собственно, эти две причины: обескровливание системы здравоохранения и ликвидация всех норм с заменой их текущими сиюминутными рефлексивными решениями стали базовыми для перехода катастрофы, которая уже началась, в нестационарное состояние. В просторечье это называется "хаосом" или "турбулентностью". Управлять системой, находящейся в нестационарном состоянии, невозможно. Поэтому все веские заявления властей, беспрерывные совещания и уверенный голос очередного чиновника – это блеф чистой воды. Они уже ничем не управляют, они создают иллюзию управления. В первую очередь иллюзия для себя самих.

В чем заключается базовая проблема управления в нынешней обстановке? В отсутствии (причем полном отсутствии) прогнозирования последствий принятых решений. Об этом уже сказал один из пиар-докторов, то ли Мясников, то ли Проценко (даже нет смысла искать автора) – "мы не можем прогнозировать развитие эпидемии". Причина этого тоже известна: медицинская этика "Не навреди" основана не только на соображениях гуманизма, но и на рациональном подходе. Нельзя лечить человека, если ты не понимаешь последствий лечения, равно как нельзя лечить от одной болезни, накапливая осложнения по другим показателям. Вы вылечите от насморка, но человек умрет от целого комплекса других заболеваний. И не просто умрет, а еще и перегрузит здравоохранение необходимостью лечения его от других заболеваний самой разной этиологии, которые и возникнут как побочные последствия первичного лечения. Дерационализация российского здравоохранения у нас на глазах.

Отказ от врачебной этики, от принципа "Не навреди", введение ветеринарных правил вместо медицинских (а строго говоря – вообще отказ от правил, наиболее очевидными из которых стал полный отказ от всех норм и методик разработки, приёмки и применения вакцин) – в общем, борьба с ковидом полностью хаотизировала всю остальную систему здравоохранения. Началась так называемая "сверхсмертность", которая объясняется только одним – люди начали умирать от заболеваний, которые в работающей системе здравоохранения (то есть, в стационарной, управляемой и прогнозируемой) лечились без особых проблем. Чем дольше система здравоохранения пребывает в нестационарном хаотизированном состоянии, тем выше доля тех, кто умирает не от ковида, а от борьбы с ним. Собственно, на графиках Ракши именно это состояние и иллюстрировано – стремительный рост сверхсмертности – это классическая картина развития катастрофических процессов в нестационарном состоянии системы. Вначале она перестала быть системой, то есть – совокупностью взаимосвязанных элементов, теперь происходит ее структурный распад – то есть, процессы деградации теперь перемещаются на более низкий уровень, деструктурируя сами элементы бывшей системы.

И последнее. Про "СНиПы – хрипы". Фраза, сказанная Путиным на одном из его публичных выступлений. Ровно то, что он сделал со здравоохранением – то есть, отказ от действующих нормативов, правил и норм – происходит и в других отраслях. Как можно увидеть на примере здравоохранения, правила – это последний рубеж, который отрасль держит перед надвигающейся катастрофой. Как только этот рубеж разрушен – любая внешняя причина (как ковид для здравоохранения) буквально рывком переведет отрасль в нестационарное состояние, в основную фазу катастрофы. Уже поэтому медицина – это только первый звонок. К обрушению в стране готово почти всё.

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