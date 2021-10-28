Названы признаки дефицита витамина А на волосах, во рту и глазах

В Фонде NHS при больнице Уиттингтона перечислили признаки дефицита витамина А, которые появляются во рту, на глазах и волосах. Они возникают в результате недостаточного поступления полезных веществ с пищей, однако использование добавок может нанести вред, поэтому стоит разнообразить и сбалансировать рацион.

Зачастую при дефиците витамина А у людей волосы становятся слабыми и сухими, а ногти – ломкими, появляется сухость во рту, зуд на коже, частые инфекции. При длительном недостатке полезного вещества может наступить даже слепота. Насторожить должны вызывать язвы во рту и глазах, трескающиеся губы, постоянная усталость. Также человек может страдать от диареи, инфекций мочевого пузыря, половых органов и нижних дыхательных путей. При дефиците указанного витамина раны дольше заживают, появляются проблемы со зрением. Длительное пребывание в таком состоянии приведет к поражению сетчатки и роговицы, что обернется необратимыми проблемами со здоровьем.

Что касается детей, то у них при недостаточном поступлении витамина А в организм с пищей увеличивается риск диарейных и респираторных инфекций, замедляется рост, снижается иммунитет. Врачи напоминают, что лучшим решением проблемы станет употребление пищи, богатой витамином А, а применение добавок стоит обсуждать с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Источник: www.medikforum.ru