 

В бундестаге решили сократить численность армии — к неудовольствию немецких военных

28.10.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Партии социал-демократов, зелёных и «Свободных демократов», начавшие переговоры о создании правящей коалиции, изъявили намерение сократить численность немецкой армии, пишет Die Welt. Эти планы вызвали беспокойство у многих представителей бундесвера, подчеркнувших, что малочисленная армия не сможет решать задачи ни в рамках внутренней обороны, ни в рамках международных операций.


Reuters

На фоне начала коалиционных переговоров между партиями социал-демократов, зелёных и «Свободных демократов», ряд медиа сообщили о том, что все три партии готовы к тому, чтобы положить конец росту расходов на бундесвер, пишет Die Welt.

Издание напоминает, что, согласно плану уходящего министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в последующие десять лет численность немецкой армии должна была быть увеличена с нынешних 183 тыс. военных до 203 тыс. Отмечается, что наименьшую поддержку эта идея находит в рядах социал-демократов и зелёных.

По словам уполномоченной правительства ФРГ по бундесверу Евы Хёгль, сокращение численности бундесвера не позволит немецкой армии эффективно выполнять свои задачи в рамках как обороны страны, так и участия в международных операциях.

«Сравнительно малочисленный бундесвер стоит перед беспрецедентным числом кризисов и конфликтов. Лишь только поэтому сокращение его численности невозможно», — приводит издание высказывание председателя союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнера.

Die Welt напоминает, что все страны НАТО стремятся к достижению военных расходов на уровне в 2% от ВВП. Согласно обозначенным в 2014 году целям, все члены альянса должны достичь этой отметки как минимум к 2024 году. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Не исключено, что Вселенная просто имитирует свое существование

22.02 / США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции

21.10 / В РФ провели более 55 млн тестов на коронавирус

26.11 / NBC – несмотря на пандемию, американцам не сидится дома в праздники

31.07 / Боевику “ДНР” из бригады “Пятнашка” заочно объявили о подозрении

12.07 / В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока – 2» почти готова

28.10 / За сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие, убит украинский военный – штаб ООС

21.10 / В КГГА спрогнозировали, когда Киев может попасть в “красную” зону карантина из-за COVID-19

16.07 / Петербуржец зарезал обидчика жены

01.03 / Послы G7 приветствовали старт вакцинации от COVID-19 в Украине и подчеркнули важность продолжения медреформы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика