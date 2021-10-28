 

Euronews – сильные ливни на Сицилии привели к жертвам и разрушениям из-за наводнений

28.10.2021, 11:00, Новости дня
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Сильнейшие ливни обрушились на восточную часть острова Сицилия. Многие мосты и дороги оказались разрушены, линии электропередач вышли из строя, улицы затопило водой. По меньшей мере два человека погибли. По прогнозам синоптиков, непогода продлится здесь всю неделю, передаёт Euronews.

По меньшей мере два человека погибли на Сицилии в результате наводнения, вызванного сильнейшими ливнями, которые обрушились на восточную часть острова во вторник. Дожди сопровождались градом и порывистым ветром, что нарушило работу местного аэропорта.

Исторический центр портового города Катания оказался затоплен. На этих кадрах видно, как вода заливает главную городскую площадь и прилегающие улицы. Местные власти распорядились до конца дня закрыть все магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.

Стихия нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре острова. Потоками воды разрушены многие дороги и мосты, выведены из строя линии электропередач, что усугубило ситуацию. По прогнозам синоптиков, непогода продлится здесь всю неделю. 

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.



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