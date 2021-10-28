 

В Германии заявили о проведении операции против сторонников ИГ с гражданством России

28.10.2021, 10:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОколо 350 сотрудников полиции Германии провели спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе Дюрен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия; среди подозреваемых – два человека с немецко-российским гражданством, говорится в совместном заявлении генпрокуратуры Дюссельдорфа и полиции Кельна.

«По подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, в отношении пяти подозреваемых в возрасте от 16 до 22 лет, проживающих в районе Дюрен, около 350 сотрудников полиции… сегодня произвели обыск… пяти объектов. Двое подозреваемых (16 и 17 лет) имеют гражданство Германии и России», – передает РИА Новости текст заявления.

Согласно пресс-релизу, два других подозреваемых являются гражданами Германии (одному 16 лет, второму 22 года), один подозреваемый – житель Турции (18 лет). Все указанные лица подозреваются в использовании пропагандистских материалов ИГ для подготовки к теракту.

Отмечается, что подозреваемых не задержали. Дополнительная информация не предоставляется, поскольку расследование проводят в том числе против несовершеннолетних. Кроме того, полиция сначала должна провести оценку возможных доказательств.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что теперь у Германии есть свое «дело Скрипаля».

Напомним, житель Грузии Зелимхан Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа 2019 года в центре Берлина по дороге в мечеть. В сентябре немецкая прокуратура подтвердила, что подозреваемый в убийстве имеет российское гражданство. Перед этим журнал The Wall Street Journal заявил, что за убийством якобы могут стоять российские власти.

В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с Москвой.

В декабре было названо якобы настоящее имя убийцы гражданина Грузии в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте, а также анализировала, как санкции против РФ за убийство в Берлине могут навредить «Северному потоку – 2».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Канье Уэст не стал спорить с прогнозом провала на выборах президента США

25.03 / Bloomberg – Макрон предупредил о «неприкрытой» угрозе турецкого вмешательства в выборы во Франции

28.03 / Суд передал 4 кг наркотиков Госпогранслужбе Украины для тренировки служебных собак

02.01 / В Тульской области под Новый год проснулись «странные» комары

23.04 / В Германии не увидели препятствий для поставок «Спутника V» при одобрении препарата

30.04 / Российский эксперт посоветовала, как ускорить смартфон

07.07 / Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

06.02 / Эксперт: Медийная сфера Америки давно захвачена демократами

29.06 / Олимпийский комитет назвал кандидатов в знаменосцы на ОИ

27.07 / Гармаш об объявленном перемирии на Донбассе: Тактические плюсы от него я считаю значительными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика