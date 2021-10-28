В РФ выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.

Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.

Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 235 057 человек.

Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.