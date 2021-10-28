«Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину

ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

«На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину.

Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из РФ на Украину в ноябре.

Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.