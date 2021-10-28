 

В РФ силовики объяснили, почему объявили в розыск программиста, распространившего видео с пытками заключенных

28.10.2021, 10:52, Новости дня
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“По версии следствия, в период времени с 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 (Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение областной туберкулезной больницы №1. – “ГОРДОН”), […] осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации. После чего передал указанную информацию третьему лицу в целях ее распространения в СМИ”, – говорится в сообщении

Уголовное дело в отношении Савельева возбудили 30 сентября, а 18 октября суд в Саратове заочно его арестовал, уточнили в МВД.

Контекст:

4 октября глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, “доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных”. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики водили его на допрос и обыскивали, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.

23 октября стало известно, что в России Савельева объявили в розыск и готовят документы для его ареста.

Савельев рассказывал, что видео с пытками он записал на флешки и жесткие диски. По его словам, он знал, каким путем его будут выводить из тюрьмы во время освобождения. Все эти носители Савельев потом спрятал недалеко от выхода. Поэтому при досмотре у него ничего не нашли, а жесткие диски он подобрал позже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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