 

KIA представила кроссовер KIA Sportage нового поколения для рынка США

28.10.2021, 10:22, Новости дня
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Обновленный кроссовер Kia Sportage выходит в продажу на американском рынке.

В свою очередь, для местных клиентов предусмотрят несколько комплектаций, отличающихся силовыми агрегатами  и функционалом. Модель также появится в специальных версиях и модификации для бездорожья. Новый кроссовер Kia Sportage по внешнему виду ничем не отличается от остальных автомобилей для глобального рынка.

Напомним, паркетник получил модернизированную решетку радиатора, цифровую приборную панель, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Под капотом в базовой версии Kia Sportage имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель на 187 л.с. мощности. Продажи автомобиля начнутся  уже в началу 2022 года.



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