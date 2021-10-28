15 тысяч беженцев сидят между Белоруссией и Польшей без воды, еды и света

Около 15 тысяч беженцев из Йемена, Ирана, Сирии и Ирака застряли на границе между Белоруссией и Польшей в ожидании возможности попасть в Европу, пишет немецкий телеканал Welt. Не все они стремятся в Германию, а многих добравшихся до неё после высылают из страны обратно в соответствии с европейскими законами. При этом беженцев на приграничной территории постоянно теснят то белорусские, то польские военные, а в местах их размещения нет воды, еды и электричества.

Штефан, покажи нам, пожалуйста, поточнее этот маршрут. Почему эти люди пытаются попасть в Европейский союз через Белоруссию?

ШТЕФАН ВИТТМАНН, корреспондент Welt: Мы можем проследить за этим и посочувствовать им и, разумеется, показать, откуда приходят люди, которые пускаются в путь до Белоруссии, а потом пытаются попасть оттуда через Польшу, Литву и Латвию в Германию, а также в Европу в целом. Я сам побывал в центре первичного приёма беженцев в Айзенхюттенштадте, это пограничный регион между Германией и Польшей. Некоторые там сказали, что не хотят непременно попасть именно в Германию — они хотят, главным образом, в Европу. При этом они, конечно же, знают, что в Германии условия для них лучше, чем в местах размещения беженцев в других странах.

Из Йемена, Ирана, Сирии, Ирака — вот откуда родом большинство людей, которые действительно пустились в путь до Белоруссии. У них есть два варианта: либо отправиться прямиком в Минск на самолёте, либо сначала добраться до Турции, и потом из Турции в Минск. Почему так? Потому что белорусский властитель Александр Лукашенко предоставил безвизовый въезд в страну 76 нациям, в том числе из кризисных и военных регионов, что, естественно, подогревает надежды людей и привлекает их со всего мира тем, что через Белоруссию и Минск потом можно попасть дальше в Европу. Поэтому многие люди отправляются в путь в Белоруссию в надежде на лучшую жизнь.

Там, в красной зоне, о которой мы только что слышали, на границе с Латвией, Литвой и Польшей, сейчас находится около 15 тысяч человек, которые надеются пересечь эту границу. Они располагаются в отчасти нечеловеческих условиях, потому что с польской стороны их постоянно выпроваживают обратно. Я лично говорил в этом пункте первичного приёма беженцев с людьми, которые сказали, что им не давали никакой воды, никакой еды, что там нет электричества. Белорусские военные теснят их через границу, польские военные собирают их там и высылают обратно, и всё это повторяется одно за другим.

Эти 15 тысяч человек, которые сюда добрались, потом продвигаются по большей части пешком, через Польшу и в какой-то момент встречаются с бандами контрабандистов, которые собирают их и пытаются с помощью транспортных средств доставить дальше, в Германию. Нынешнее число беженцев в стране мы видим здесь: в 2021 году число нелегальных пересечений границы в направлении Германии составило 6557 случаев. Также необходимо сказать, что не все они смогут остаться здесь из-за законов ЕС и Женевской конвенции о статусе беженцев. В первую очередь из-за регламента Дублин II соискатели статуса беженца и те, кто ищет приюта, должны подать заявление на получение этого статуса в той стране, в которой они впервые попали на территорию Европы. В большинстве случаев это Польша. Только в прошлом 2020 году 3 тысячи беженцев были высланы обратно, в Польшу. Для большинства Германия — это действительно не конечная остановка, а лишь очередной промежуточный шаг перед тем, как их, возможно, снова направят обратно.

И мы не знаем, сколько в точности сотен или, возможно, даже тысяч людей сейчас ожидают в этой приграничной области, чтобы въехать в Польшу или дальше в Западную Европу. Спасибо за этот анализ ситуации, Штефан.

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.