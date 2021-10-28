Подозреваемых в похищении человека задержали в Московском регионе

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в похищении человека и вымогательстве 100 млн рублей за его освобождение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В июне 2021 года в Москве несколько неизвестных, угрожая мужчине оружием, посадили его в машину и увезли в частный дом в одну из деревень в подмосковных Мытищах. Они удерживали его почти три недели, систематически избивали и за освобождение требовали выкуп в размере 100 млн рублей. Кроме того, злоумышленники похитили из его квартиры ценные вещи стоимостью более 3 млн рублей. Также потерпевший был вынужден оформить под залог принадлежащей ему недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 млн рублей, после чего его отпустили.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Московском регионе задержали пятерых подозреваемых», – передает ТАСС слова Волк.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты поддельное пенсионное удостоверение сотрудника правоохранительных органов на имя одного из них, пистолет, автомат с приспособлением для бесшумной стрельбы и более 100 патронов. Изъятое направлено на исследование. Кроме того, обнаружена часть вещей, похищенных у потерпевшего. По данному факту возбуждено уголовное дело статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам имущественных преступлений и незаконного оборота оружия. Подозреваемые арестованы.

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