 

АТОР предупредила о повышении цен на проживание в отелях Турции

28.10.2021, 10:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦены на проживание в некоторых отелях Турции летом 2022 года могут вырасти примерно на 10%, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на данные турецких отельеров.

«По предварительным прогнозам опрошенных отельеров, цены на проживание в Турции летом 2022 года или останутся на уровне 2021 года (в евро), или будут примерно на 10% выше (тоже в евро). На цены в России, разумеется, могут повлиять и колебания курса рубля», – передает ТАСС сообщение АТОР.

Как правило, существенно – до 10% – повышают цены отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру. Повлияют на стоимость проживания и другие факторы. В частности, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере 8%. «Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией НДС для отельеров Турции был сниженным – всего 1%. Также, скорее всего, в 2022 году с отельеров будет взиматься и новый налог на проживание в размере 2%, введение которого было отменено в 2020 году», – объяснили в АТОР.

Напомним, в среду директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова рассказала, что в связи с введением в РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября произошло двойное поднятие цен на путевки.



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