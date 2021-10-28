АТОР предупредила о повышении цен на проживание в отелях Турции

Цены на проживание в некоторых отелях Турции летом 2022 года могут вырасти примерно на 10%, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на данные турецких отельеров.

«По предварительным прогнозам опрошенных отельеров, цены на проживание в Турции летом 2022 года или останутся на уровне 2021 года (в евро), или будут примерно на 10% выше (тоже в евро). На цены в России, разумеется, могут повлиять и колебания курса рубля», – передает ТАСС сообщение АТОР.

Как правило, существенно – до 10% – повышают цены отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру. Повлияют на стоимость проживания и другие факторы. В частности, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере 8%. «Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией НДС для отельеров Турции был сниженным – всего 1%. Также, скорее всего, в 2022 году с отельеров будет взиматься и новый налог на проживание в размере 2%, введение которого было отменено в 2020 году», – объяснили в АТОР.

Напомним, в среду директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова рассказала, что в связи с введением в РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября произошло двойное поднятие цен на путевки.