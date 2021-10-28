Первую в своем роде вакцину против рака молочной железы испытают на людях



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Вакцины от рака

Вакцинами обычно называют препараты, которые вводят здоровым людям, чтобы предупредить болезнь. В онкологии же вакцины — это преимущественно средства иммунотерапии, используемые для подавления роста уже диагностированной опухоли. Ранее обещающие результаты в исследованиях демонстрировали, например, вакцины против рака головного мозга (диффузной глиомы) и против меланомы.

Одна из сложностей на пути настоящей профилактической вакцины против рака состоит в том, что белки опухолей обычно похожи на белки нормальных тканей. Если научить иммунную систему атаковать их, существует риск развития тяжелых аутоиммунных реакций: антитела могут повреждать ткани организма.

Чем отличается новая вакцина от рака?

Ученые из Кливлендской клиники работают над «истинно профилактической» вакциной против рака молочной железы уже много лет. Фундаментальное исследование, которое открыло путь к этой цели, было опубликовано в Nature Medicine еще в 2010 году. Его авторы выбрали мишенью для препарата (точнее, для антител, которые выработаются по его действием) белок альфа-лактальбумин. Его находят в высоких концентрациях в большей части карцином молочной железы. В норме он определяется в эпителии железы во время лактации (кормления грудью). Эксперименты на мышах показали, что такая вакцинация может предупредить несколько типов рака молочной железы у мышей. Тогда ученые отметили, что в будущем этот метод можно опробовать для профилактики рака у женщин, у которых наступила менопауза: когда лактация маловероятна, а риск рака высок.

Что конкретно хотят сделать ученые сейчас?

На этот раз ученые из Кливлендской клиники подошли вплотную к испытанию вакцины против рака молочной железы на людях.

«Долгосрочная цель этого исследования – выяснить, может ли эта вакцина предотвращать рак молочной железы до того, как он развился. В частности это касается его агрессивных форм, которые преобладают среди женщин с высоким риском», – сообщил Винсент Туохи (Vincent Tuohy) из Иисследовательского института им. Лернера в Кливлендской клинике, один из создателей текущей версии вакцины.

Для начала исследователи собираются посмотреть, насколько эффективна вакцина в предупреждении рецидива трижды негативного рака молочной железы.

Что такое трижды негативный рак молочной железы

Так называют рак молочной железы, при котором в клетках опухоли отсутствуют главные мишени, на которые рассчитаны препараты для ее лечения. Их рост не стимулируют гормоны эстроген и прогестерон, а также белок HER2. Этот тип рака, на который приходится 10-20% всех случаев рака молочной железы, особенно опасен.

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В первой фазе исследования вакцины, авторы проверят безопасность препарата и получат ранние данные о его иммуногенности у людей. Сейчас в исследование набирают участниц (требуется 18-24 человек), которые были вылечены от тройного негативного рака молочной железы, но у которых есть риск его рецидива. Они должны обладать хорошим здоровьем и не принимать препараты, которые способны провоцировать лактацию.