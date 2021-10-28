 

Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства

28.10.2021, 9:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько дней вся страна волновалась за 81-летнюю Светлану Светличную – 25 октября сын звезды сообщил, что она перестала выходить на связь и не появлялась дома несколько суток. Близкие артистки забили тревогу – ее поисками занялась полиция и волонтеры.

Однако уже через пару дней Светличная нашлась живая и невредимая – ее обнаружили в студии известного ток-шоу. Из-за такого поведения актрисы разгорелся нешуточный скандал, а сейчас в ее семье бушует еще один – из-за наследства. В прошлом году звезда заявила, что ее родные хотят сжить ее со свету, чтобы забрать ее недвижимость. А беспокоиться артистке есть из-за чего.

По данным журналистов, Светличная является владелицей многомиллионного состояния. Ей принадлежит три квартиры в столице, стоимость которых составляет 65-80 миллионов. Одна из них, трехкомнатная, находится на Ленинском проспекте. Также актриса владеет крупной коллекцией антиквариата и драгоценностей. И всё это может достаться по наследству ее молодому возлюбленному.

В начале этого года в Сети появились слухи, что Светличная состоит в отношениях с мужчиной, который младше ее на 43 года. По слухам, ее молодым любовником является актер Иван Николаев, которого артистка считает своей главной опорой и защитой. Николаев заявлял, что со звездой “Бриллиантовой руки” он только дружит и уж тем более не претендует на ее наследство. Однако по информации “Комсомольской правды” именно ему Светличная планирует завещать все свое имущество, которое до этого хотела оставить правнуку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Скорость скачивания данных в Starlink достигла свыше 100 мегабит в секунду

26.05 / Мнение: Принудительная медицина

16.06 / Катерина Шпица с сыном, Светлана Иванова с дочерью и другие на премьере мультфильма “Лука”

19.01 / Мнение: Экстремистский Телеграм

02.04 / Под Новосибирском шестилетнюю девочку судят за долги умершей матери

18.02 / Иосиф Пригожин назвал Андрея Мягкова «членом семьи»

19.01 / Регина Тодоренко показала, как поет ее маленький сын

08.09 / Ученые рассказали о влиянии времен года на выживаемость коронавируса

29.05 / Депутат рассказал россиянам, как сделать пиццу из колбасного сыра

05.07 / Мнение: Глава наемников России на съезде партии «Родина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика