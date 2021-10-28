ФСБ ликвидировала готовившего теракты на военных объектах сторонника ИГ под Мурманском

ФСБ ликвидировала в Мурманской области вооруженного сторонника запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовившего теракты на военных объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Его попытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине города Кандалакши тайника. «Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», – сообщили в ФСБ.

Ранее ФСБ уничтожила готовившего теракт боевика в Тверской области.