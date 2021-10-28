Диетолог предупредил о возможном вреде орехов

Диетолог Артем Леонов назвал грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью полезными для восполнения энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, однако орехи нанесут вред организму, если употреблять их неправильно.

«Несмотря на то, что орехи содержат множество полезных макро и микроэлементов, клетчатку и белок, в их составе содержатся вещества, подавляющие ферменты. А все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», – передает РИА «Новости«слова Леонова.

Он добавил, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов. «Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи», – подытожил диетолог.

Ранее американские ученые заявили, что ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения.