Обнародовавшего видео с пытками в колонии белоруса объявили в международный розыск

Саратовская полиция решила объявить в международный розыск гражданина Белоруссии Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили в ГУМВД по Саратовской области.

Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сам сидел в колонии, он заочно арестован, передает РИА «Новости».

Мужчина уже объявлен в федеральный розыск, предположительно, он выехал за пределы России, в связи с чем «подготавливаются документы для объявления его в международный розыск».

По версии следствия, Савельев, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН РФ по Саратовской области с 2018 года по декабрь 2020 года, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».

18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу – заочно.

Напомним, следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.