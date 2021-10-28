Нутрициолог Гаврикова рассказала, что нельзя есть перед сном

Специалист в области нутрициологии Анастасия Гаврикова в рамках интервью рассказала, какую еду не нужно есть перед сном. От некоторых продуктов лучше отказаться, чтобы обеспечить себе полноценный ночной отдых.

Вечером нельзя есть большие порции и употреблять пищу, содержащую углеводы. Переедание в эти часы может наблюдаться из-за частых перекусов в течение дня или же в результате отсутствия завтрака. Если на ужин человек ест макароны с вредным соусом и сыром, а потом еще пьет чай с чем-то сладким, то заснуть будет очень тяжело. Организм не может справиться с таким большим количеством углеводов. Ночью человек должен спать, поэтому энергия ему не нужна. Чтобы такая тяжелая пища усвоилась, потребуется несколько часов. В результате организм тратит время на полноценное восстановление, а не отдыхает.

На ужин рекомендуется есть белковые продукты, зелень, сезонные овощи. Например, можно приготовить котлету на пару из курицы или индейки с цветной капустой или же брокколи. Также допустимо съесть салат из помидоров и огурцов, заправленный тыквенными семечками. После такого ужина человек будет чувствовать легкость, трудности с засыпанием пропадут, пишет портал iReactor.