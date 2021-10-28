 

Музей Победы пригласил рэпера Моргенштерна на экскурсию

28.10.2021, 9:14, Разное
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Представители Музея Победы пригласили скандального рэпера Моргенштерна на экскурсию. Такое решение они приняли после слов артиста о том, что праздник 9 мая является бесполезным.

По словам директора Музея Александра Школьника, Алишеру Моргенштерну будет очень поучительно ознакомиться с экспозициями. Исполнитель после экскурсии сможет лучше понять историю и важность празднования Дня Победы.

Неоднозначное заявление Моргенштерн сделал в рамках интервью с Ксенией Собчак. Рэпер не понимает, зачем каждый год власти тратят огромные суммы средств на празднования данного события. Он считает, что нужно стремиться достигать иных побед, а не жить прошлым.

Директор учреждения заявил, что музыкант не осознает ценность Дня Победы, поскольку плохо знает историю. Он должен посетить музей, чтобы заполнить пробелы. Там 23-летний артист сможет увидеть подлинные реликвии, ознакомиться с исторически верными декорациями и погрузиться с головой в события ВОВ.

Многие пользователи Сети назвали слова Моргенштерна о Дне Победы циничными. Когда прокатилась волна хейта, рэпер извинился перед всеми, кого его мнение задело.



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