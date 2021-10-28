 

Радуцкий о дефиците кислорода для украинцев с COVID-19: Есть подозрение, что это диверсия

28.10.2021, 9:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику”, – сказал он.

По словам нардепа, “на просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно”.

“Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики… К сожалению, это частные заводы – в стране все кислородные заводы частные”, – отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что ни в одном регионе Украины кислород не останавливался.

“В Одессе, например, в этой больнице уже разобрались. Там есть политическая составляющая, а кислород был. Я сегодня разговаривал с Одесской госадминистрацией и облсоветом. Там не все так просто – пусть правоохранительные органы и областная администрация разбираются. Концентраторы там были в больницах. Даже если кислорода в баллоне не было, там были концентраторы. Это очень непростой вопрос по Одессе”, – заявил Радуцкий.

По его данным, Украине нужно в сутки 344 тонн кислорода.

Контекст:

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

По его словам, по просьбе Минздрава все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 65,6 тыс. пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / В полиции Нижневартовска рассказали о судьбе гуляющей по городу медведицы

20.05 / Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран

16.06 / 16 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, кто родился и умер, приметы этого дня

03.06 / На Донбассе создадут территории с особыми условиями для инвесторов – Резников

11.09 / Маленькие дети пропали после ссоры с отцом под Белгородом

06.09 / Фонд «Круг добра» намерен расширить перечень препаратов для лечения орфанных заболеваний

04.08 / В США прошли обыски в офисе компании, связанной с Коломойским

21.09 / Претендентки на должность судьи Верховного суда: портреты и перспективы

27.05 / ИКАО решила расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

04.07 / Иран угрожает ответить ударом на кибератаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика