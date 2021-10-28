 

“Женщина с большой буквы”. 50-летняя Орбакайте оголила грудь

28.10.2021, 9:06, Новости дня
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Певица выбрала платье с лифом, швы которого подчеркивают грудь.

“Приятная миссия – представлять аромат Kristina на ежегодной парфюмерно-косметической выставке в Каннах!” – написала она.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Женщина с большой буквы. Талантливая, тонкая, красивая. Я восхищаюсь личностью, творчеством!” – прокомментировала подписчица polishchuk5465.

“Вы очень сексуальная красотка!” – написал egor8774.

Контекст:

Аромат Kristina создали итальянские парфюмеры Пауло и Тициана Теренци.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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