“Женщина с большой буквы”. 50-летняя Орбакайте оголила грудь
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Певица выбрала платье с лифом, швы которого подчеркивают грудь.
“Приятная миссия – представлять аромат Kristina на ежегодной парфюмерно-косметической выставке в Каннах!” – написала она.
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“Женщина с большой буквы. Талантливая, тонкая, красивая. Я восхищаюсь личностью, творчеством!” – прокомментировала подписчица polishchuk5465.
“Вы очень сексуальная красотка!” – написал egor8774.
Контекст:
Аромат Kristina создали итальянские парфюмеры Пауло и Тициана Теренци.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.
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