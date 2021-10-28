 

Харьковская прокуратура и полиция будут требовать для 16-летнего водителя Infiniti содержания под стражей

28.10.2021, 9:06, Новости дня
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Полиция и прокуратура будут требовать для Харьковского содержания под стражей, заявил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников. Он рассказал, что автомобиль Infiniti принадлежит матери подростка, и подтвердил информацию о том, что фигурант привлекался к уголовной ответственности.

“Есть приговор Червонозаводского суда Харькова, он приговорен к двум годам лишения свободы с условным отбыванием наказания на один год. Его осудили за умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести”, – уточнил правоохранитель.

Контекст:

Авария на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла вечером 26 октября. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль и снес его вместе с дорожным знаком “Пешеходный переход”.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 27 октября сообщил, что правоохранители дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

Водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета “Таврия В” из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Правоохранители 27 октября водителю Infiniti сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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