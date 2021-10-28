 

Ремонт своими руками: 5 мудрых советов архитектора-дизайнера

28.10.2021, 8:54, Разное
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Cовет 1 — не делать ремонт самостоятельно

Да, именно такая рекомендация будет первой и главной. Горячо рекомендую начинать процесс ремонта с поиска хорошего дизайнера-архитектора. Это позволит снять со своих плеч большой груз забот, о которых мы поговорим далее.

Перед тем как самостоятельно погружаться в стройку, адекватно оцените свои ресурсы времени, сил, знаний и денег. Может оказаться, что нанять профессионала будет выгоднее, чем самостоятельное участие во всех процессах. И дизайнер не только сэкономит ваши нервы, но и позволит вам спокойно зарабатывать и заниматься своими делами. Также есть риск попасть в маркетинговую ловушку магазинов и купить материалов больше и дороже, чем это сделал бы дизайнер или опытный строитель.

Совет 2 — тщательно выбирать подрядчиков

Основной вопрос, возникающий на начальном этапе — с кем работать: с бригадой или строительной компанией. На первый взгляд, бригада может показаться лучшим вариантом, поскольку частники лояльнее по условиям и расценкам. Есть нюанс: в большинстве случаев многие закупки, да и сами работы вы не всегда сможете оформить документально. Зачастую отчетными документами выступают какие-то расписки и чеки из магазинов.

Со строительной компанией в этом плане работать проще. Это юридически оформленная организация, с прозрачной финансовой системой, четкими поставками и всей подтверждающей документацией. Наняв ее, можно расслабиться и получать удовольствие от ремонта.

Совет 3 — следить за процессом

Если вы решили все-таки нанять строителей, то приготовьтесь за ними проверять верность расчетов материалов. Бывает, что из-за некомпетентности или какого-то умысла вам могут озвучить цифры “с запасом”. Чтобы не покупать лишние литры краски и мешки цемента, сверяйтесь со своими замерами и данными от бригады.

Сам ход стройки и ремонта тоже должен быть под вашим контролем. Например, сейчас мы помогаем завершить одну стройку, которую заказчик ранее начал без нас с другими строителями. Во время надзора объекта я столкнулся с сюрпризами в виде оставленных в стенах металлических маяков. Из-за этого с фасада уже через несколько лет начинает отваливаться плитка и штукатурка.

Совет 4 — не допускать проживания строителей на объекте

Строители хотят жить в ремонтируемом доме или квартире, мотивируя это своим постоянным присутствием на объекте, а значит, хорошим выполнением работ? Не рекомендую соглашаться на такие предложения.

Во-первых, следы пребывания рабочих в виде запахов и разных пятен от приготовления пищи и ведения быта если не сразу, то позже дадут о себе знать. Во-вторых, как показывает практика, нахождение на объекте не стимулирует, а расслабляет строителей. Проживая на стройке, они занимаются чем угодно кроме стройки. В результате процесс затягивается на неопределенное время.

Совет 5 — проверять компетенции

При выборе дизайнера-архитектора смотрите на кейсы и портфолио. Проверить экспертность можно совместной поездкой на стройку. Пройдитесь по объекту, задайте вопросы и проверьте специалиста на знание матчасти. Профессионал никогда не ответит “не знаю” или молчанием — он должен знать все. Хороший дизайнер-архитектор объяснит вам каждую линию, светильник и перепад высот — ничего на его стройке и в проекте не будет случайным.

В то же время стоимость не всегда отражает уровень компетенции. Вам может попасться начинающий, вчерашний выпускник, но гений в профессии. Такие ребята соглашаются на низкий прайс ради опыта и портфолио, но через пару лет уже уверенно чувствуют себя в индустрии и заявляют об этом соответственно.



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