 

«Пачка гречки за прививку»: Минздрав объявил о новой акции для пенсионеров

28.10.2021, 8:51, Разное
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Более 100 тысяч тонн гречневой крупы закупило министерство здравоохранения для поощрения пенсионеров, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. В мобильных пунктах и поликлиниках они получат на руки 1 кг гречки.

«В целях ускорения темпов вакцинации и создания положительного имиджа процесса мы приняли решение показать все преимущества прививки. Продуктовые наборы позволят развеять все сомнения в безопасности вакцины у людей пожилого возраста, а также привлечь к вакцинации как можно большее число граждан из группы риска», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В течение ближайших двух недель продуктовые наборы появятся во всех пунктах вакцинации. В ведомстве напомнили, что ведётся строгий учёт всего провианта, поэтому лица, присвоившие их, или реализующие крупу в других местах, будут привлечены к уголовной ответственности.

В будущем Минздрав намерен расширить ассортимент наборов за счёт макаранов, консервов и других круп.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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