 

Маск резко раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров»

28.10.2021, 8:47, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБизнесмен Илон Маск, возглавивший рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США «налог на миллиардеров».

Маск ответил в Twitter на запись, автор которой предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала, передает РИА «Новости».

Автор письма пишет, что если начать облагать налогом рост состояния миллиардеров, вскоре конгресс примется за миллионеров, а затем и за обладателей скромных инвестиций.

«Именно так. В конце концов у них кончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами», – ответил Маск.

Ранее состояние Маска, по версии, Forbes приблизилось к 300 млрд долларов, на росте акций своей компании Tesla он стал самым богатым человеком мира.

Демократы обсуждают новые триллионные вливания в экономику, – ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния.

В данный момент американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают.

При этом миллиардеры могут легко брать займы у банков под залог своего имущества – эти кредиты тоже налогом не облагаются, так как не являются доходом. Отмечается, что иногда данная схема завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.

Предложенный демократами налог еще не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.



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