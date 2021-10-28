Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян

У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Первую схему, по ее словам, можно назвать «легкий заработок». Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. «Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам-сайт. Его просят оплатить «агентское вознаграждение». «Вознаграждение уходит злоумышленникам», – передает РИА Новости слова эксперта

Кроме этого, по ее словам, человек рискует сохранностью персональных, платежных данных, которые вводил на сайте. Злоумышленники крадут их и пользуются ими, чтобы снять деньги. По данным «Лаборатории Касперского», таких писем в России – миллионы. Так, во втором квартале в РФ их выявили два миллиона, что втрое больше, чем в первом квартале.

Вторая популярная схема – «уголовное дело». Мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД или других органов, сообщают по телефону клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Злоумышленникам в процессе разговора удается выманить у жертв данные, которые позволяют похитить их деньги – это персональные данные, сведения о платежных картах и так далее.

Замыкает тройку успешных уловок «кредит на ваше имя + резервный счет». В этом случае злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы «предотвратить это», жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.

Ранее мошенники придумали схему обмана через розыгрыши автомобилей.