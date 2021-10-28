В Санкт-Петербурге в результате ДТП на КАД человеку оторвало руку

В Петербурге на КАД произошло массовое ДТП. Инцидент был зафиксирован вчера вечером. У отбойника был найден погибший с оторванной рукой.

Авария произошла на участке кольцевой автодороги, где она переходит в Красносельское шоссе. Не исключается, что погибший был работником дорожной службы. Очевидцы сообщили, что на нем находилась спецодежда. Недалеко от тела была найдена оторванная конечность.

На место ДТП быстро прибыли сотрудники экстренных служб. Согласно предварительной версии, один из водителей не смог справиться управлением транспортного средства, поскольку присутствовали сложные метеоусловия. Точное число пострадавших устанавливаются, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося, пишет портал Newinform.