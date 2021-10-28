 

В Харьковской области произошел взрыв газа на автозаправке – ГСЧС

28.10.2021, 8:14, Новости дня
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“В 04.31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м3), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля”, – отметили в релизе.

Пожар тушили 40 человек и девять единиц техники. Огонь локализовали в 5.48 на площади 250 м2.

В ГСЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

ВИДЕОВидео: Харків ДСНС / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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