В Минздраве заявили, что больницы Одесской области обеспечены кислородом. Врачи жаловались на его нехватку

“Одесская область сейчас находится на “красном” уровне эпидемиологической опасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными COVID-19, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением”, – утверждает Комарида.

По его словам, за 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода.

По данным ведомства, в течение 25–27 октября область получила 35 тонн кислорода. Кроме того, в регионе работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ “Криопром” (12 тонн кислорода в сутки) и АО “Одесский припортовый завод” (6 тонн кислорода в сутки).

В течение ближайших двух дней запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода.

“Мы искренне благодарны всем компаниям, которые поставляют кислород в больницы Одесской области за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков”, – добавил замминистра.

26 октября одесские врачи рассказывали, что пациентов пришлось экстренно перевозить из одной больницы в другую, потому что в медучреждении закончился кислород и новых поставок не предвиделось. “Учитывая ситуацию в Одессе с кислородом, нам пришлось принять эти меры”, – поясняла заведующая отделением интенсивной терапии областного центра социально значимых болезней Екатерина Лотощенко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 65,6 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

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