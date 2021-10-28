 

В Минздраве заявили, что больницы Одесской области обеспечены кислородом. Врачи жаловались на его нехватку

28.10.2021, 8:14, Новости дня
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“Одесская область сейчас находится на “красном” уровне эпидемиологической опасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными COVID-19, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением”, – утверждает Комарида.

По его словам, за 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода.

По данным ведомства, в течение 25–27 октября область получила 35 тонн кислорода. Кроме того, в регионе работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ “Криопром” (12 тонн кислорода в сутки) и АО “Одесский припортовый завод” (6 тонн кислорода в сутки).

В течение ближайших двух дней запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода.

“Мы искренне благодарны всем компаниям, которые поставляют кислород в больницы Одесской области за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков”, – добавил замминистра.

26 октября одесские врачи рассказывали, что пациентов пришлось экстренно перевозить из одной больницы в другую, потому что в медучреждении закончился кислород и новых поставок не предвиделось. “Учитывая ситуацию в Одессе с кислородом, нам пришлось принять эти меры”, – поясняла заведующая отделением интенсивной терапии областного центра социально значимых болезней Екатерина Лотощенко.  

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 65,6 тыс. пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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