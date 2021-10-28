 

В Украине за сутки заболели COVID-19 больше 26 тыс. человек

28.10.2021, 8:14, Новости дня
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Среди заболевших 1 830 детей и 477 медработников. 

Умерли из-за болезни 576 человек, выздоровели – 10 006.

Суточное число заболевших продолжает расти: днем ранее Минздрав сообщал о 22,5 тыс. новых случаев, 25 октября сообщалось о 19,1 тыс. заболевших. 24 октября – о 20,8 тыс. новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 851 804 человека, выздоровело – 2 411 711 человек, летальных случаев – 66 204 человека. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1982178918611870

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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