 

В Кремле ответили на слова Зеленского о “возвращении” Крыма

28.10.2021, 8:02, Разное
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На днях Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото из крымских музеев должно быть передано Украине. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и Крым якобы вернет своему народу, сообщает RT.

“Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым”, – заявил он. Такие слова вызвали неоднозначную реакцию со стороны российских властей.

Аксенов назвал такое постановление суда политизированным и пообещал, что Россия сделает все, чтобы ценность осталась в нашей стране.

Президент Росиии Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос отерриториальной целостности нашей страны закрыт, и Крым исторически и по праву является частью России.

На этот раз заявления Владимира Зеленского прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает URA.ru. Он отметил, что подобные резкие заявления официального Киева рано или поздно могут плохо кончиться и являются ничем иным как территориальным притязанием к России.

Напомним, Крым вернулся в состав России после проведения на полуострове и в Севастополе в марте 2014 года законного референдума, в ходе которого большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией.

Украина и западные страны посчитали данные выборы нелегитимными и не признали их итоги.



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